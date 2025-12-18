user icon
Verstappen komt met belangrijk nieuws over nieuw startnummer

Verstappen komt met belangrijk nieuws over nieuw startnummer

De kans is groot dat Max Verstappen volgend jaar met een nieuw startnummer aan de start verschijnt. De Nederlander liet eerder al doorschemeren dat hij afscheid ging nemen van nummer 33, en legt nu uit dat zijn keuze is gevallen op nummer 3.

Verstappen reed van 2015 tot en met 2021 met zijn eigen startnummer 33 in de Formule 1. Hij had er nooit een geheim van gemaakt dat hij liever met startnummer 3 wilde rijden, maar dit nummer was bezet door Daniel Ricciardo. Toen Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde, stapte hij over naar nummer 1. Nu hij de titel heeft verloren aan Lando Norris, moet hij ook afscheid nemen van het nummer dat bij de wereldkampioen hoort.

In de afgelopen weken liet Verstappen al doorschemeren dat hij een nieuw nummer wilde kiezen. De FIA paste recent de regels aan, waardoor het voor de coureurs mogelijk is geworden om tijdens hun loopbaan van nummer te wisselen.

Wat gaat Verstappen doen?

In het eindejaarsinterview met Viaplay laat Verstappen weten dat hij de knoop heeft doorgehakt: "Het wordt niet nummer 33. Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, afgezien van het nummer 1. We mogen nu gaan wisselen, en het wordt nummer 3."

Verstappen verklaart zijn keuze: "Nummer 33 was altijd prima, maar ik vind een enkele 3 mooier dan twee 3-en. Ik heb natuurlijk altijd gezegd dat het stond voor dubbel geluk, maar ik heb mijn portie geluk natuurlijk al gehad in de Formule 1!"

Nummer 69?

Naast nummer 3 en 33 ging er in de afgelopen weken nog een nummer door Verstappens hoofd. Hij riep meerdere keren dat nummer 69 ook een mogelijkheid was. Als hij hiernaar wordt gevraagd, verschijnt er een grote grijns op het gezicht van de Red Bull-coureur: "Iedere keer als ik dat zeg in een interview, kijkt mijn vriendin Kelly me aan van... wat zeg jij nou?"

Het is nog niet duidelijk of er naast Verstappen nog meer coureurs van startnummer gaan wisselen voor het komende seizoen.

mishendr

Posts: 197

Ik vermoed dat Max bewust het kampioenschap heeft verloren, om zo legitiem nummer 1 vaarwel te zeggen en z’n lievelingsnummer 3 kon nemen. Zo is het.

  • 3
  • 18 dec 2025 - 10:10
  • arone

    Posts: 1.162

    Mag de nummer 3 dat nummer niet opeisen?

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 09:30
    • StevenQ

      Posts: 9.905

      Alleen het nr 1 is op basis van kampioenschap stand

      • + 2
      • 18 dec 2025 - 09:35
    • arone

      Posts: 1.162

      okay duidelijk

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 09:54
  • Pietje Bell

    Posts: 32.480

    "We mogen nu gaan wisselen, en het wordt nummer 3."

    Dat laatste heeft Max niet gezegd! Het was Mike Hezemans die tegen Amber zei:
    "Nu heb je je antwoord, [het wordt nummer 3]".

    R.N. 3 6 5 bracht die verkeerde quote gisteren naar buiten en iedereen neemt het klakkeloos over zonder de beelden te hebben gezien. Max mag dat nu helemaal nog niet vertellen. Wel dat hij toestemming heeft gekregen.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 09:46
  • mishendr

    Posts: 197

    Ik vermoed dat Max bewust het kampioenschap heeft verloren, om zo legitiem nummer 1 vaarwel te zeggen en z’n lievelingsnummer 3 kon nemen. Zo is het.

    • + 3
    • 18 dec 2025 - 10:10
  • F1jos

    Posts: 4.920

    Nr 69 is een ouw nummer, dat al vaker wordt gereden.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 10:38
    • WalterWhite

      Posts: 464

      Misschien had Max met nummer 69 ook Nicky Hayden kunnen eren terbere van het wk dat Haydrn volgend jaar geleden won in de MotoGP. Helaas te vroeg gestorven

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 12:08
  • Jimi Hendrix

    Posts: 728

    Wat k.u.t. dit...😭

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 11:00
  • Lulham

    Posts: 649

    Dat wordt tientallen miljoenen aan merchandise winsten binnenharken de komende jaren. Iedereen gaat z'n MV33 dekbedovertrek vervangen nu.

    • + 3
    • 18 dec 2025 - 11:59
    • snailer

      Posts: 31.103

      Inderdaad. Maar denk niet dat het erg veel uitmaakt. Veel MV33 petjes liggen onder een mega laag stof. Daarbij lopen er zelfs hier in het dorp van die idiotico's rond met jassen en shirtjes met 33 er op. Die namen nooit de moeite een mv1 te kopen.

      Denk dat het wel over een jaar een erg aardig bedrag wordt.

      • + 1
      • 18 dec 2025 - 12:07
  • snailer

    Posts: 31.103

    Een startnummer en belangrijk. Zoiets als een zwarte schimmel.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 12:03
  • RH

    Posts: 744

    Ik begrijp dat wel. Elke dag een gepocheerd eitje met snee zuurdesembrood gaat ook vervelen.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 12:47
  • SEN1

    Posts: 2.698

    Puur financieel gewin. Nieuwe merch moet verkocht worden.

    Ik had het niet gedaan. Zou eerder van 33 een merk maken.

    • + 1
    • 18 dec 2025 - 13:49

