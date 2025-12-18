De kans is groot dat Max Verstappen volgend jaar met een nieuw startnummer aan de start verschijnt. De Nederlander liet eerder al doorschemeren dat hij afscheid ging nemen van nummer 33, en legt nu uit dat zijn keuze is gevallen op nummer 3.

Verstappen reed van 2015 tot en met 2021 met zijn eigen startnummer 33 in de Formule 1. Hij had er nooit een geheim van gemaakt dat hij liever met startnummer 3 wilde rijden, maar dit nummer was bezet door Daniel Ricciardo. Toen Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde, stapte hij over naar nummer 1. Nu hij de titel heeft verloren aan Lando Norris, moet hij ook afscheid nemen van het nummer dat bij de wereldkampioen hoort.

In de afgelopen weken liet Verstappen al doorschemeren dat hij een nieuw nummer wilde kiezen. De FIA paste recent de regels aan, waardoor het voor de coureurs mogelijk is geworden om tijdens hun loopbaan van nummer te wisselen.

Wat gaat Verstappen doen?

In het eindejaarsinterview met Viaplay laat Verstappen weten dat hij de knoop heeft doorgehakt: "Het wordt niet nummer 33. Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, afgezien van het nummer 1. We mogen nu gaan wisselen, en het wordt nummer 3."

Verstappen verklaart zijn keuze: "Nummer 33 was altijd prima, maar ik vind een enkele 3 mooier dan twee 3-en. Ik heb natuurlijk altijd gezegd dat het stond voor dubbel geluk, maar ik heb mijn portie geluk natuurlijk al gehad in de Formule 1!"

Nummer 69?

Naast nummer 3 en 33 ging er in de afgelopen weken nog een nummer door Verstappens hoofd. Hij riep meerdere keren dat nummer 69 ook een mogelijkheid was. Als hij hiernaar wordt gevraagd, verschijnt er een grote grijns op het gezicht van de Red Bull-coureur: "Iedere keer als ik dat zeg in een interview, kijkt mijn vriendin Kelly me aan van... wat zeg jij nou?"

Het is nog niet duidelijk of er naast Verstappen nog meer coureurs van startnummer gaan wisselen voor het komende seizoen.