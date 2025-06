De eerste vrije training op de Red Bull Ring is een feit. Op het asfaltlint in de Oostenrijkse Alpen werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem werd de tweede tijd neergezet door Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Lando Norris en Charles Leclerc kwamen deze training niet in actie. Ze hadden hun auto's afgestaan aan rookies Alex Dunne en Dino Beganovic. Beide jongelingen kwamen bij de start van de training direct de baan op, terwijl Lewis Hamilton als eerste het asfalt betrad.

Dunne en Hamilton reden rond met grote aero rakes op hun auto's. De teams van McLaren en Ferrari introduceren dit weekend namelijk een aantal updates, en het was belangrijk om genoeg data te verzamelen. Voor Dunne was het zijn eerste F1-sessie, en de Ier kreeg direct te maken met een probleempje op de boordradio. Hij hoorde namelijk meerdere mensen in zijn oren praten.

Probleempjes

Ook Max Verstappen kwam direct de baan op in deze vrije training. De regerend wereldkampioen reed met een aangepaste vloer, maar niet alles ging naar wens. In de openingsfase van de training schoot hij twee keer rechtdoor, en leek hij niet happy te zijn met de remmen. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda schoot rechtdoor in bocht drie, en hij liet direct weten dat zijn remmen niet naar wens waren.

Ferrari-rookie Beganovic stond halverwege de training iets langer in de pitbox dan hij zou wensen. Ferrari verving snel de vloer, terwijl Lewis Hamilton een probleempje had met zijn versnellingsbak.

Verstappen trapt het gas in

Verstappen leek op zijn beurt iets meer in zijn ritme te komen, en hij begon na een ruim halfuur aan zijn eerste pushrondje. De Nederlander brak zijn rondje echter af, terwijl Fernando Alonso voor gele vlaggen zorgde in de laatste bocht.

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen was bezig met een langzaam rondje, toen hij begon te pushen. Hij spinde, gleed over het gras, maar wist zijn Aston Martin op knappe wijze uit de muur te houden. Alonso liet weten dat het de slechtste outlap was die ze konden doen, en dat het gelukkig gebeurde in de training.

Verstappen kon daarna wél pushen, en noteerde direct een paarse sector tijd. Op dat moment was het goed voor de tweede tijd, en hij was slechts 0,065 seconden langzamer dan de snelste tijd die ton op naam stond van George Russell.

Spinnende Ocon

Esteban Ocon veroorzaakte een tweede gele vlag door rechtdoor te schieten in de eerste bocht. Het was een tekenend moment, want in deze training schoten veel coureurs de uitloopzones in. Veel coureurs leken last te hebben van hun remmen, en dit kan nog wel eens een grote rol gaan spelen dit weekend.

Snelle Dunne

Rookie Dunne maakte ondertussen veel indruk met een snelle raceronde. De Ier noteerde een rondje dat op dat moment goed was voor de vierde tijd. Zijn mede-rookie Beganovic leek zich niet te focussen op het rijden van snelle tijden, en hij bevond zich vrijwel de hele sessie in het achterveld.

Voor Dunne was het een geweldige sessie. Na eerdere TPC-tests in onder meer Zandvoort en Austin liet hij nu zien tot wat hij in staat is. De Ier was nipt langzamer dan zijn tijdelijke teamgenoot Oscar Piastri, en hij zal met een goed gevoel terugkeren in de Formule 2-paddock.

Klein buitje

In de slotfase van de training werd de lucht steeds donkerder. In de Alpen kan het weer snel omslaan, en George Russell liet zijn team weten dat hij een paar druppeltjes zag op zijn vizier. Ook Oscar Piastri zag wat regenen verschijnen in bocht 3 en 4. Het werd echter geen grote bui, en de coureurs hadden er weinig last van.