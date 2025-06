De Canadese Grand Prix zit erop. Op het Circuit Gilles Villeneuve ging de zege zojuist naar George Russell. Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd. Het podium werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

Met Charles Leclerc en Lando Norris op de harde banden ging de Grand Prix van start. Alle andere coureurs in de top tien stonden op de mediumbanden, en Norris en Leclerc hoopten op een tactisch voordeel in de openingsfase.

Bij de start waren alle ogen gericht op rivalen Max Verstappen en George Russell. De Britse Mercedes-coureur kwam goed weg, en Verstappen kon de aanval niet inzetten. Hij behield wel de tweede positie, en opende de jacht op Russell. Hij kon een paar rondjes profiteren van de DRS, maar koos daarna voor een andere strategie waarbij hij Russell iets meer met rust liet.

Achter Verstappen had Andrea Kimi Antonelli de derde plek afgepakt van Oscar Piastri. De Australiër bleef rustig, en bij McLaren begonnen ze al na een paar rondjes na te denken over tactische keuzes. Dat hadden ze dus ook gedaan bij Norris, die de zevende positie vasthield.

Frustratie bij Albon

Alexander Albon zorgde voor spektakel in de eerste ronde. Hij werd het gras op geforceerd, en stuiterde daar als een soort stuiterbal doorheen. Het oogde spectaculair, maar voor zijn Williams was dit niet bepaald een fijne behandeling. De Thai kampte met een probleempje aan zijn Power Unit, en vroeg zich af of het team wel naar hem luisterde.

Verstappen worstelt met zijn banden

Verstappen voelde zich niet goed met zijn banden, en dook als eerste naar binnen. In de rondjes daarna kwamen ook Russell, Antonelli, Hamilton en Piastri naar binnen. Hierdoor kwamen Norris en Leclerc aan kop te rijden, en bij McLaren vroegen ze Norris of hij een geweldige race uit de mouw kon schudden.

Verstappen kwam door de pitstops vlak achter de Mercedes van Russell te rijden, en er was dus nog genoeg mogelijk. In de 28ste ronde passeerde Russell de Ferrari van Leclerc, waarna Verstappen ook een poging wilde wagen. Dit lukte niet, maar Leclerc door direct naar binnen voor zijn eerste pitstop.

Ferrari koos ervoor om hem van de harde band op een nieuw setje harde banden te zetten. Vol verbazing vroeg Leclerc zich af wat het idee hierachter was. Bij McLaren haalden ze Norris een rondje later naar binnen, en hier kozen ze voor de mediumbanden.

De tweede reeks pitstops

Verstappen zag Antonelli steeds dichter en dichterbij komen, en Red Bull greep in. In de 38ste ronde werd Verstappen naar binnengehaald voor zijn tweede pitstop. Op een vers setje harde banden kwam hij weer naar buiten. Antonelli maakte een rondje later zijn pitstop, en de Italiaan had Verstappen bijna te pakken. Door een sterke outlap behield hij echter zijn positie.

Russell kwam pas een paar rondjes later naar binnen, maar zijn pitstop was niet heel goed. Piastri kreeg hierdoor de koppositie in handen, en hij was niet heel happy met zijn banden. Toen Piastri daarna naar binnen dook, kwam de leiding in handen van Norris. De Brit reed op mediums en hoefde in theorie geen pitstop meer te maken. Dat deed hij wel, waardoor de leiding in handen van Charles Leclerc kwam te liggen. De Monegask moest echter nog een pitstop maken.

Thuisrijder Lance Stroll ontving een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Pierre Gasly, terwijl Albon zijn Williams achter de muur had geparkeerd. De middag kwam zo op een frustrerende wijze ten einde voor de Thai.

Vragen bij Leclerc

Leclerc bleef langer doorrijden dan verwacht, en de Monegask vond dat zelf ook vreemd. Gefrustreerd vroeg hij zich af wat het plan was, waarna hij zich niet kon vinden in de redenatie van Ferrari. Toen hij in de 53ste ronde naar binnen dook, gaf hij Russell de leiding. Vlak achter de Brit openden Verstappen, Antonelli en Piastri de aanval.

Kleine verschillen

De verschillen waren klein, en toen de coureurs zich door het verkeer manoeuvreerden, werd het gat steeds kleiner. Norris kreeg zelfs de kans om aan te sluiten, en met nog tien rondjes te gaan zat hij binnen de DRS van Piastri. Antonelli kon hierdoor even rustig ademhalen.

Dé crash

Norris en Piastri gingen vol de strijd aan met elkaar. De twee coureurs mochten vechten van McLaren, en in de hairpin wist Norris de positie af te pakken van zijn teamgenoot. Zij aan zij gingen ze de chicane in, waarna Norris nog een poging waagde.

Hij dook echter in een imaginair gat en belandde in een sandwich tussen Piastri en de pitmuur. Norris' race was over. Hij bood direct zijn excuses aan, en zag hoe zijn teamgenoot wel zijn weg kon vervolgen. De Safety Car werd de baan opgestuurd, en Russell liet Verstappen er per ongeluk bijna langs na een vreemde remactie.

Russell won de eerste Mercedes-race van het seizoen, en de feestvreugde werd alleen maar groter. Antonelli kwam namelijk als derde over de streep en pakte zijn eerste podium uit zijn F1-loopbaan.