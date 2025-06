De startopstelling voor de Grand Prix van Canada is bekend. Op het Circuit Gilles Villeneuve werd de pole position gepakt door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Q1

De kwalificatie in Canada begon direct druk. Onder aanvoering van de wagens van Williams kwamen vrijwel alle coureurs direct de baan op. Alleen Max Verstappen wachtte iets langer, terwijl zijn teamgenoot Yuki Tsunoda al eerder op het asfalt verscheen. Hij deed mee voor spek en bonen, want hij had vlak voor de kwalificatie een gridstraf van tien plaatsen ontvangen.

Tsunoda wist wel het tweede gedeelte van de kwalificatie te bereiken. Hij bleef uit de problemen, maar dat gold niet voor Alexander Albon. Hij verloor een groot gedeelte van zijn bodywork, en dat veroorzaakte een rode vlag. Williams wist het problemen op te lossen, en Albon behaalde het tweede gedeelte van de sessie.

Albons teamgenoot Carlos Sainz viel wel af, maar dat kwam vooral doordat hij werd geblokkeerd door Isack Hadjar. De Fransman krijgt vrijwel zeker een gridstraf, maar bereikte wel Q2. Naast Sainz vielen ook Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Liam Lawson en Pierre Gasly af.

Q2

Op de mediums kwam Max Verstappen als eerste de baan op in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Nederlandse regerend wereldkampioen had er zin in, en noteerde direct een snelle tijd. De andere coureurs kozen in de eerste stint voor zachte banden, maar al snel bleek dat de mediums veel sneller waren dan verwacht.

Veel coureurs betraden in de tweede stint dan ook de baan op de banden met de gele wangen. Tsunoda reed zeer langzaam de pitlane uit, waarna hij in de pit exit werd ingehaald door George Russell. De Japanner schrok zich wild, en vroeg of een straf. Even later werd hij ook nog bijna aangereden door Charles Leclerc, maar dit moment liep met een sisser af.

Tsunoda kon de top tien niet bereiken, en viel af in Q2. Door zijn gridstraf zal hij de Grand Prix van morgen als laatste starten. Naast Tsunoda vielen ook Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman en Esteban Ocon af.

Q3

Onder aanvoering van de Ferrari's ging het derde en beslissende gedeelte van de kwalificatie van start. Lando Norris leek in zijn McLaren de jacht te kunnen openen op de pole position, maar hij miste zijn rempunt in de laatste chicane. Hij moest de bocht afsnijden, en probeerde het nog een keertje op deze banden. Hij noteerde de vijfde tijd, en wist dat er nog iets moest gebeuren.

Op dat moment was de snelste tijd in handen van Max Verstappen, die een geweldige ronde reed. Hij wist echter ook dat er nog een aantal minuten te gaan waren. De strijd was nog niet gestreden.

Die strijd was zeker nog niet gesneden, want in de slotseconden ontstond er een prachtige strijd om de snelste tijd. Verstappen, Russell en Piastri ontliepen elkaar nauwelijks iets. Verstappen leek de pole te pakken, maar Russell was nipt sneller. Voor het eerst dit jaar start er een coureur op pole die niet voor McLaren of Red Bull rijdt.