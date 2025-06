De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Canada is een feit. Op het Circuit Gilles Villeneuve werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

De derde vrije training begon op een zeer rustige wijze. Geen enkele auto kwam direct de baan op, en de meeste coureurs stonden gezellig te babbelen in de pitbox. Charles Leclerc stond wel klaar om in te stappen, want hij moest op vrijdag de tweede vrije training overslaan na een chassiswissel.

Na een paar minuten steeg er een luid gejuich op van de tribunes. Thuisheld Lance Stroll kwam de baan op, al ging dat niet helemaal goed. Hij schatte de bocht die hij moest maken verkeerd in, waarna zijn monteurs hem de baan op moesten duwen. Verder was het opvallend rustig op de baan.

Rode vlag

Na een kwartiertje werd het pas echt druk op de baan. De meeste coureurs gingen direct aan de bak, en Franco Colapinto kwam goed weg toen hij bijna de befaamde Wall of Champions raakte. Luttele minuten later maakte de muur een nieuw slachtoffer in de persoon van kampioenschapsleider Oscar Piastri.

De Australiër had een snap en raakte de muur met zijn achterband. Het leverde hem een lekke band en mogelijk ook een beschadigde achterwielophanging op. Hij strompelde terug naar de pitlane, terwijl enkele onderdelen van zijn auto achterbleven op de baan.

Nico Hülkenberg spinde op zijn beurt in de laatste bocht, waardoor hij met zijn achtervleugel de Wall of Champions raakte. Het gebeurde vlak na het foutje van Piastri, waarna de wedstrijdleiding koos voor een rode vlag. Er lag simpelweg te veel troep op de baan.

Hoe ging het met Verstappen?

Max Verstappen bekeek alle chaos vanuit de pitbox. De Nederlandse regerend wereldkampioen was namelijk de baan nog niet opgegaan. Toen het licht weer op groen schoot, kwam Verstappen voor het eerst de baan op. Op een setje softs deed hij zijn best om een snelle tijd te rijden, maar dat was op dat moment slechts goed genoeg voor een achtste tijd.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kon ook iets meer zijn best doen, want hij had eindelijk de beschikking over dezelfde specificatie als Verstappen. De Nederlander kwam in zijn tweede run iets beter voor de dag, en pakte een tijd in de top vijf. Vlak daarna ging hij weer sneller.

Russell

De snelste man op de baan was echter George Russell. De Mercedes-coureur lijkt zich goed te voelen op deze baan en zijn auto lijkt ook naar wens te fungeren. Ook bij Piastri ging het iets beter, want hij kon zijn weg gewoon vervolgen na zijn eerdere touché met de muur.

Piastri's teamgenoot Lando Norris maakte al snel een einde aan de dromen van Russell. Hij trapte door en noteerde de snelste tijd. Ook Ferrari-coureur Lewis Hamilton zag er snel uit.

Probleempjes

Niet alles ging goed op het Circuit Gilles Villeneuve. Isack Hadjar spinde in de eerste bochtencombinatie, terwijl Oliver Bearman zich een hoedje schrok toen Fernando Alonso bijna tegen hem aanstuurde. De stewards openden echter geen onderzoek.