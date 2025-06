De eerste dag van het raceweekend in Canada zit erop. In Montreal werd op het Circuit Gilles Villeneuve in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Lando Norris, terwijl Andrea Kimi Antonelli de top drie compleet maakte.

De tweede vrije training in Canada werd na een paar seconden afgetrapt door Lewis Hamilton. Hij bestuurde de enige overgebleven Ferrari, aangezien Charles Leclerc door zijn crash in VT1 niet kon deelnemen aan de sessie. Hamilton moest proberen om geen fouten te maken, maar had in zijn eerste rondje toch een klein momentje.

Het was het verhaal van de sessie, want het Circuit Gilles Villeneuve leek op sommige momenten wel een schaatsbaan. De coureurs veel moeite met het vinden van grip op de stoffige baan. Vooral de laatste chicane vormde een uitdaging. Hamilton en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri moesten hier meerdere keren de uitloopzone induiken.

Verstappen zwaar ontevreden

Ook Max Verstappen had geen makkelijke start van de vrije training. De Nederlander kwam na vijf minuten de baan op, maar hij kwam al snel tot de conclusie dat er iets niet goed aanvoelde. Hij meldde het team dat de RB21 nerveus aanvoelde, en even later meldde hij dat de ride 'verschrikkelijk' aanvoelde.

Foutje van Stroll

Lance Stroll zorgde voor een flinke teleurstelling op de tribunes in Montreal. Hij ging wijd, en raakte de muur. Zijn voorwielophanging brak af, en hij reed rond met een kreupele Aston Martin. Stroll wilde zijn auto terug naar de pits brengen, maar dat is tegen de regels. Dat dit al geruime tijd is verboden, was aan hem voorbij gegaan. Mokkend parkeerde hij zijn beschadigde bolide achter de muur. Zijn sessie was voorbij.

Frustraties

Door Strolls momentje waren er nog maar achttien coureurs over. Ondanks dat er twee auto's waren afgehaakt, bleef het druk op de baan. Het verkeer zorgde voor veel frustraties, vooral het Racing Bulls-duo Isack Hadjar en Liam Lawson hadden last van het verkeer.

Verstappen voelde zich nog steeds niet op zijn gemak, en liet weten dat zijn auto onbestuurbaar was. Ook Franco Colapinto had het lastig, en hij spinde in de eerste bocht. In de eerste vrije training was hem iets soortgelijks overkomen.

McLaren

Het team van McLaren leek beter voor de dag te komen dan in de eerste vrije training. Waar ze in de eerste training nog ver achterbleven, konden ze zich nu mengen in de strijd om de snelste tijden. Voor hen draaide het vooral om het testen van de nieuwe onderdelen. Naast de voorvleugels met de mermaid tails, hadden ze ook oudere exemplaren meegenomen naar Montreal.

Verstappen heeft het lastig

Voor Verstappen bleef het een lastige sessie. Hij kampte met meerdere problemen, en moest de laatste chicane afsnijden. Hij liet Red Bull weten dat de remmen niet beten, en dat het wat slechter ging dan in de eerste vrije training.