De eerste vrije training van het raceweekend in Canada zit erop. Op het Circuit Gilles Villeneuve werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. De tweede tijd staat op naam van Alexander Albon, terwijl Carlos Sainz de top drie compleet maakte.

Op het stoffige Circuit Gilles Villeneuve gingen de meeste coureurs direct de baan op toen de lichten op groen schoten. Esteban Ocon trapte het bal af, terwijl Oscar Piastri met aero rakes op zijn McLaren ook direct naar buitenkwam. Zelfs Max Verstappen betrad direct het gladde asfalt.

Goede start van Verstappen

Verstappen meldde zijn team dat zijn stuur nogal vreemd aanvoelde. Red Bull ging op onderzoek uit, maar vond geen problemen. Verstappen noteerde direct de snelste tijd, en kende een rimpelloze start van de vrije training.

Dat kon niet voor alle coureurs worden gezegd. Franco Colapinto stond binnen een paar minuten al achterstevoren op de baan na een spin in de eerste bocht. Hij was niet de enige coureur die last had van de lage grip, want ook Gabriel Bortoleto en Andrea Kimi Antonelli glibberden van de baan af.

Zware crash Leclerc

Voor Charles Leclerc waren de problemen het grootst. In de derde bocht van het circuit ging hij wijd, besloot hij door het gras te rijden en raakte hij vol de muur. Hij werd een passagier en eindigde achterwaarts in een andere muur. De schade aan zijn Ferrari was groot, en er werd direct met de rode vlag gezwaaid.

Balend stapte Leclerc uit zijn wrak, en zijn monteurs bekeken de situatie met bezorgde blikken. Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton bezorgde de Ferrari-monteurs een mini hartaanval door direct bij de herstart te spinnen in de hairpin.

Hamilton komt goed weg

Vlak voor de herstart zag Hamilton vlak voor zijn neus een bizarre situatie. Alexander Albon was bezig met een snellere ronde, reed snel iets langzamer en reed toen tot zijn eigen schrik Bortoleto in de weg. Het scheelde niet veel, maar beide mannen kwamen met de schrik vrij.

Hamilton had het zwaar, want hij knalde vlak daarna bijna tegen Verstappen aan. Hij had niet door dat de Nederlander begon aan een snellere ronde, en dat leverde bijna een flinke crash op. Verstappen had daar verder weinig last van, want zijn vliegende rondje was op dat moment goed voor de snelste tijd.

Verschillende emoties

Verstappen reed een goede training, maar kwam wel goed weg. Hij schampte de beroemde Wall of Champions, maar kon zijn weg vervolgen. Hij zag dat zijn concurrenten lang achterbleven, de McLarens leken bijvoorbeeld geruime tijd geen snelle tijden neer te zetten.

De Britse regerend constructeurskampioen introduceerde vandaag een aantal nieuwe updates, en ze leken zich daar ook op te focussen. Piastri baalde van zijn team, want hij vroeg aan het team of ze hem niet in het verkeer de baan op wilden sturen. Ze leken wat last te hebben van de gladde baan, en daar waren ze zeker niet de enige in.

Problemen bij McLaren?

Toch viel het op dat Piastri en Norris veel slides hadden tijdens deze vrije training. Piastri verloor veel tijd in zijn pushrondje, en Norris stond bijna in de muur toen hij worstelde met zijn auto bij het uitkomen van de hairpin. Hij ontliep overigens ook een straf, want de stewards openden geen onderzoek voor een moment waarbij hij zich niet aan de notes van de wedstrijdleider hield.

Norris sloot de training af met een tegenvallende zevende tijd. Kampioenschapsleider Piastri kwam niet verder dan de veertiende tijd. Het is een kleine teleurstelling voor het team, maar het weekend is nog maar net begonnen. Er kan nog veel gaan veranderen.