Oscar Piastri heeft de pole position gepakt in de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Hij deelt morgen de eerste startrij met Lando Norris, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

Onder aanvoering van de Alpine van Franco Colapinto ging de kwalificatie in Spanje van start. Het was een rustige start van de sessie, want de meeste coureurs bleven langer binnen staan. Pas na vijf minuten ontstond er een soort file in de pitlane.

Max Verstappen koos ervoor om pas als laatste coureur de baan op te gaan. De Nederlander reed een sterke ronde, en was zelfs sneller dan Lando Norris. Hij hoefde zich geen zorgen te maken, en hij reed dan ook geen tweede run. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda deed dat wel, maar de Japanner kwam niet in het stuk voor. Tsunoda noteerde de twintigste en langzaamste tijd van de eerste kwalificatiesessie.

Het einde van de kwalificatiesessie verliep zeer chaotisch. Alle coureurs verzamelden zich in de pitlane om de baan op te gaan. Zoals gebruikelijk probeerden ze een gaatje voor zichzelf te creëren, en Colapinto leek dat ook te doen. De Argentijn kampte echter met problemen, waardoor hij niet verder kon. Hij hield iedereen op en parkeerde zijn auto in de pit exit.

De stewards gaan naar dat moment kijken, en Colapinto viel af. Naast de Alpine-coureur en Tsunoda vonden ook Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en thuisheld Carlos Sainz hun waterloo.

Q2

Alexander Albon en thuisrijder Fernando Alonso trapten het tweede gedeelte van de kwalificatie in Spanje af. De andere coureurs wachtten iets langer, en Max Verstappen de McLarens zagen er wederom zeer vlot uit. Veel andere coureurs hoopten ook een gooi te doen naar de toptijden, maar dit bleek niet mogelijk te zijn.

George Russell noteerde een sterke tijd, maar hij maakte zich toch zorgen. Hij zag donkere wolken ontstaan boven het circuit, en die wolken werden alleen maar donkerder. De vraag was dan ook of het zou gaan regenen, maar dat gebeurde niet in Q2.

Russell besloot daarna de teamgame te spelen, want hij stelde voor om zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een tow te geven. De jonge Italiaan had het niet makkelijk, maar wist toch door te stoten naar Q3. Dat lukte Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Lance Stroll en Oliver Bearman niet.

Q3

Terwijl de lucht steeds donkerder werd, kwamen de coureurs de baan op voor hun eerste runs. Max Verstappen hoopte de strijd aan te kunnen gaan met de McLarens, maar in zijn eerste run moest hij een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris. Piastri was nipt langzamer, maar hij leek een klein tow te hebben gegeven aan Norris.

Alle druk kwam hierdoor op de tweede run te liggen. Voor Leclerc en Alonso was er geen tweede run. Alonso reed één snel rondje en zwaaide daarna naar de fans, en Leclerc stapte na zijn eerste rondje al uit.

Max Verstappen moest er wel een tweede rondje uitpersen, want hij had geen snelle eerste ronde genoteerd. De Nederlandse wereldkampioen perste er alles uit, en noteerde de derde tijd. George Russell noteerde precies dezelfde tijd, maar start als vierde. Piastri trok uiteindelijk aan het langste eind, en versloeg Norris in de strijd om de pole.