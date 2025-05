De eerste vrije training van het raceweekend in Spanje is een feit. In deze sessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl Lewis Hamilton de top drie compleet maakte.

De eerste vrije training in Barcelona werd afgetrapt door een nieuwe naam: Victor Martins. De Franse Formule 2-coureur nam plaats in de Williams-bolide van Alexander Albon. Met een aantal grote aero rakes kwam hij de baan op, en het draaide er bij hem vooral om om data te verzamelen.

Williams moest het in het eerste kwartier alleen met Martins doen, want Carlos Sainz stond geruime tijd in de pitbox. De monteurs waren nog bezig met zijn auto, en daarom moest hij lang wachten voordat hij meters kon maken voor zijn eigen publiek.

Ervaren Hirakawa maakt foutje

Ook het team van Haas koos ervoor om een rookie in te zetten tijdens deze training. De Japanse Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa mocht hier plaatsnemen in de auto van Esteban Ocon. Hirakawa heeft veel ervaring, maar toch maakte hij een klein foutje. In zijn eerste rondjes maakte de Japanner een tripje door het grind, maar hij wel de pitlane bereiken.

Zachte banden

Naast de rookies kwamen ook de gebruikelijke namen de baan op. Max Verstappen begon redelijk rustig, maar noteerde de derde tijd in één van zijn eerste runs. Toch leek het niet helemaal naar wens te gaan, want toen het team een aanpassing adviseerde wees hij dat vriendelijk af.

In het eerste halfuur van de vrije training bleven bijzonder zaken uit. Bij het begin van de tweede helft van de sessie kozen meerdere coureurs voor zachte banden. Sauber-coureur Nico Hülkenberg noteerde als eerste een tijd op de softs, waarna ook Charles Leclerc en Verstappen de baan opdraaiden op de zachtste banden.

McLaren sneller dan Verstappen

Verstappen was in zijn eerste run op de zachte banden direct sneller dan de Ferrari's van Lewis Hamilton en Leclerc. De Nederlander leek tevreden te kunnen terugkeren naar de pitlane, maar Lando Norris deed er nog een schepje bovenop. De McLaren-coureur was namelijk direct 0,367 seconden sneller dan Verstappen.

McLaren leek weinig hinder te ondervinden van de technical directive van de FIA over de doorbuigende voorvleugels. Norris' teamgenoot Oscar Piastri had het iets lastiger in deze run, en was langzamer dan Verstappen en de twee Ferrari's.

De strategie van Mercedes

Bij het team van Mercedes kozen ze voor een andere aanpak van de training. Ze reden lang rond op de mediumbanden, waardoor Russell en Andrea Kimi Antonelli ook bivakkeerden in het middenveld. Bij Haas kreeg Hirakawa de kans om het gaspedaal in te trappen, en dat ging het zeker niet slecht af. Hij vond zichzelf na zijn run terug op de zestiende plaats. Hij had het niet makkelijk, want de Japanner had last van bouncing.

Frustratie bij Alonso

Thuisrijder Fernando Alonso had het op zijn beurt ook niet makkelijker. Mopperen meldde hij zich op de boordradio, hij was namelijk van mening dat Aston Martin hem een kas moest geven om met meer motorvermogen te rijden. Gefrustreerd concludeerde hij enkele minuten later dat er iets mis was met zijn auto. Hij stapte uit, en zijn training zat er vroegtijdig op.