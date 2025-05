Het raceweekend in de straten van Monaco is afgetrapt met de eerste vrije training. In deze sessie werd de snelste tijd neergezet door Charles Leclerc. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, de top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Op het prachtige stratencircuit was het direct druk bij de start van de sessie. Onder aanvoering van de Racing Bulls van Isack Hadjar en Liam Lawson kwamen alle coureurs de baan op. De McLarens kozen ervoor om te rijden op de zachte banden, terwijl Max Verstappen heel erg snel ging op de harde banden.

Remfoutje

Thuisrijder Charles Leclerc had het direct heel erg lastig. De Monegaskische Ferrari-coureur maakte een remfoutje, waardoor hij rechtdoor schoot in Mirabeau. Het leverde hem geen schade op, en hij reed achterwaarts weer de baan op. Alles leek weer koek en ei te zijn, maar luttele minuten later reed Leclerc rond met een beschadigde voorvleugel.

Bizar moment in de hairpin

De schade werd veroorzaakt door een opvallend incident bij het ingaan van de bekende hairpin. Aston Martin-coureur Lance Stroll deed zijn best om een beetje ruimte te maken, maar hij stuurde zijn wagen precies de kant op waar Leclerc hem wilde inhalen. Hij knalde vol op de Aston Martin, en hij reageerde woedend.

Beide coureurs konden verder rijden, maar Leclerc verspreidde troep op de baan door met zijn kapotte voorvleugel naar de pits te rijden. Als hagelslag op een boterham verspreidde hij debri over de baan. De wedstrijdleiding koos voor een rode vlag, om de marshalls een kans te geven om alles op te ruimen. Het was belangrijk, want onder meer Max Verstappen reed over de troep.

Einde oefening voor Stroll

Het licht schoot uiteindelijk weer op groen. Vrijwel alle coureurs kwamen weer de baan op, al bleef Stroll achter. Zijn sessie zat erop, omdat Aston Martin zijn versnellingsbak moest vervangen na zijn incident met Leclerc. De Monegask kon wel gewoon zijn weg vervolgen.

Close calls

De baan in Monaco is enorm krap, en dat zorgde bijna voor nog meer incidenten. Liam Lawson werd opgehouden door Lewis Hamilton, waarna zijn engineer liet weten dat dit 'typisch Hamilton' is. Ook Verstappen kwam verkeer tegen, toen hij bijna tegen de Sauber van Gabriel Bortoleto aan knalde. Carlos Sainz wist ook een incident te voorkomen door de uitloopzone in Sainte Devote in te sturen. Ook Lando Norris deed een aantal rondjes later hetzelfde.

Klagende Leclerc

Leclerc klonk op zijn beurt heel erg ontevreden. De Monegask leek weer een rampzalige sessie te beleven, maar zijn tijden waren wel zeer goed. Hij stond zelfs geruime tijd bovenaan de tijdenlijst, al bleef hij over de boordradio roepen dat er iets niet aan de haak was met zijn auto. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton kwam goed weg toen hij een paar langzame auto's tegenkwam in de eerste sector. Even later werd hij door een kerb gelanceerd toen hij een achterblijver tegenkwam. Hij kwam met alle wielen los van de grond, maar kon zijn weg vervolgen.

Verstappen gaat snel

In de slotfase van de sessie werden de echt snelle tijden neergezet. De Red Bulls van Verstappen en Yuki Tsunoda hadden vooral op de harde banden gereden, en konden aan het einde pushen. Verstappens snelste ronde was op dat moment goed voor een tweede tijd. De verschillen waren verder klein. Veel coureurs konden zich mengen in de strijd bovenaan.

Wat opviel was dat er veel auto's mee leken te komen vooraan het veld. Niet alleen de Ferrari's oogden vlot, ook de wagens van Williams kwamen weer goed voor de dag. De Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren dan weer iets langzamer.

Ondanks alle problemen bij Leclerc, wist hij wel de snelste tijd neer te zetten. Voor de Monegask was het dus toch een goed begin van zijn dag. Hij krijgt vanmiddag weer de kans, als de tweede vrije training zal worden verreden.