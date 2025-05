De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Imola ziet erop. Op het iconische Italiaanse asfalt noteerde Lando Norris de snelste tijd in deze sessie. De tweede tijd kwam op naam van Oscar Piastri, de top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

De derde vrije training begon rustig. De meeste coureurs stonden nog gezellig te babbelen in hun pitbox toen het licht op groen schoot. Alleen McLaren-coureur Lando Norris kwam direct de baan op, maar de Brit reed slechts één rondje.

Verder was het rustig in de eerste fase van de sessie. De Tifosi op de tribunes konden op hun gemak nog een drankje en een broodje halen, terwijl de coureurs langzaam begonnen aan hun laatste voorbereidingen om in de cockpit te klimmen. Na zes minuten hadden ze iets te juichen, toen Lewis Hamilton zijn Ferrari de baan opstuurde.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen voelde zich niet op zijn gemak in de eerste trainingen, maar leek nu wat beter te gaan. De andere toppers lieten iets langer op zich wachten. Max Verstappen kwam bijvoorbeeld pas na een kwartier naar buiten. Hij was niet de enige, want rond deze tijd meldden meer en meer coureurs zich op het historische asfalt.

Verstappen begint snel

Verstappen begon goed aan zijn training. In zijn eerste vliegende ronde noteerde hij de snelste tijd. Na een frustrerende vrijdag kwam dit resultaat als geroepen voor de Nederlandse regerend wereldkampioen. Verstappen leek zich ook beter te voelen, en de RB21 oogde stabieler. Verstappen noteerde ook in zijn tweede run op de mediums de snelste tijd. Hij wist zelfs de McLarens achter zich te houden op deze banden.

Probleempjes

Niet alle coureurs kenden een fijne sessie. Fernando Alonso ergerde zich dood aan een Ferrari die in de weg reed, en George Russell had veel last van bouncing. Verder maakte Liam Lawson zich zorgen over zijn vloer toen hij over de kerbs knalde, maar hij kwam met de schrik vrij.

Even later ging het wel mis voor Lawson. Hij verloor de macht over het stuur van zijn Racing Bulls-bolide, en stond even achterstevoren in de grindbak. Hij kon zijn weg vervolgen, en had alleen een deuk in zijn ego opgelopen. Bij Verstappen liep alles ondertussen op rolletjes, en hij reed weer de snelste tijd. Verstappen lijkt zich veel beter te voelen dan een dag eerder.

Zachte banden zorgen voor hoofdpijn

George Russell trapte het bal op de zachte banden af. De Britse Mercedes-coureur maakte echter een foutje waardoor hij de pits weer in dook. Oscar Piastri waagde daarna ook een poging, maar ook hij moest zijn rondje afbreken.

Verstappen was de volgende, maar in de tweede en derde sector kon hij zich ook niet verbeteren. Hij raakte het grind met een wiel, en hij klaagde over onderstuur. Hij was niet de enige coureur die het zwaar leek te hebben op de zachte band. Alleen Lando Norris kon zich verbeteren met de snelste tijd, maar verder waren veel coureurs sneller op de mediums dan op de softs. Voor bandenleverancier Pirelli zorgt dit voor hoofdpijn. De zachte banden zijn namelijk nieuwe compounds die speciaal voor dit jaar zijn geproduceerd.

Klachten en snellere McLarens

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda klaagde dat hij geen pace had op deze banden. Piastri kreeg er nog wel een snelle ronde op de softs uit, maar hij was alsnog langzamer dan Verstappen. In de laatste fase van de training probeerde Norris het nog een keertje, maar hij ging door het grind. Piastri wist zich nog te verbeteren naar de tweede tijd. De worsteling met de zachte banden zorgde voor vraagtekens, het lijkt erop dat de mediums beter zijn voor de kwalificatie.