Williams-teambaas spreekt steun uit voor nieuwe FIA-president

Autosportfederatie FIA organiseert eind dit jaar presidentsverkiezingen. Mohammed Ben Sulayem aast op een herverkiezing, maar vorige week toonde ook Carlos Sainz senior interesse in deze job. Volgens Williams-teambaas James Vowles is de Spanjaard meer dan geschikt voor deze rol.

Ben Sulayem ontving in de afgelopen jaren veel kritiek. Hij deed bijzondere uitspraken, en zijn gedrag zorgde voor veel frustratie. Eind dit jaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden, en Ben Sulayem doet er alles aan om te worden herkozen. Een tegenkandidaat heeft zich nog niet officieel gemeld, maar de kans is groot dat dit snel gaat gebeuren.

Vorige week maakte rallycoureur Carlos Sainz senior bekend dat hij interesse heeft in deze rol. De Spanjaard kijkt hoeveel steun hij kan krijgen, maar er kwam wel direct een vraagstuk bovendrijven. Men vroeg zich immers af of hij niet te maken krijgt met belangenverstrengeling, aangezien zijn zoon Carlos Sainz in de Formule 1 rijdt voor Williams.

Belangenverstrengeling?

Williams-teambaas James Vowles ziet dit niet als een probleem, zo legt hij uit bij Motorsport.com: "Nee, ik geloof van niet. Carlos heeft veertig jaar ervaring in deze sport. Als je de kans krijgt, praat dan met hem. Hij heeft een heel logische kijk op hoe de sport is opgebouwd, hij is gekomen waar hij nu is en wat er in en rond de sport kan helpen."

"Wat me is opgevallen bij Carlos hier, is dat Carlos senior zijn zoon nu echt ziet als een zelfstandige man en zich nergens mee bemoeit. Wat hij vooral leuk vindt, is om gewoon naar de auto's te kijken die over het circuit rijden, wetende dat hij eraan heeft bijdragen om dat mogelijk te maken."

Verandering

Vowles weet wel dat er iets gaat veranderen als Sainz senior aan de slag gaat bij de FIA: "Als hij besluit een rol binnen de FIA op zich te nemen, dan zal hij daar natuurlijk wat meer afstand van moeten nemen. Ik ben er echter van overtuigd dat we dat voldoende kunnen afschermen, dus ik denk niet dat het een probleem zal zijn."

Steun van Vowles

De Williams-teambaas stelt ook dat Sainz senior geschikt is voor de job van FIA-president: "Dat denk ik wel, simpelweg omdat hij al een paar wereldtitels op zak heeft. Hij heeft een brede ervaring in de autosport, van single-seaters tot rally, en hij is ook al voorzitter geweest van een aantal mobiliteitsorganisaties in Spanje. Dus zo'n grote stap is het misschien niet. Maar het is aan hem om te beslissen of hij echt deze richting op wil gaan."