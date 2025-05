Vader van F1-coureur wil FIA-president worden

Het lijkt erop dat er een eerste concurrent voor Mohammed Ben Sulayem is opgestaan. Eind dit jaar kan hij worden herkozen als FIA-president, maar er liggen kapers op de kust. Mogelijk gaat Carlos Sainz senior zich kandidaat stellen.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 president van autosportfederatie FIA. Hij pakt de zaken iets anders aan dan zijn voorganger Jean Todt, en dat zorgt regelmatig voor controverse. Zijn uitspraken over het taalgebruik van de coureurs, en zijn gedrag binnen de FIA zorgde ervoor dat er meerdere kopstukken vertrokken. Eind dit jaar kan Ben Sulayem opnieuw worden verkozen tot FIA-president, en tot nu toe heeft er zich nog geen tegenkandidaat gemeld.

Sainz senior neemt het serieus

Maar daar lijkt nu verandering in te komen, zo meldt Motorsport.com. Volgens het medium zou Carlos Sainz senior overwegen om zich kandidaat te stellen voor het FIA-presidentschap. Motorsport.com stelt dat Sainz senior door meerdere sleutelspelers binnen de autosportwereld hem zouden hebben benaderd of hij interesse zou hebben in het worden van FIA-president.

Achtergrond in de rallywereld

Sainz senior komt net als Ben Sulayem uit de rallywereld. Hij maakte eerst naam in het WRC, en daarna blonk hij ook uit in de Dakar Rally. In de recentste editie van de woestijnrally was hij fabriekscoureur voor Ford, terwijl hij eerder reed voor onder meer Volkswagen en Ford.

Contacten in de Formule 1-wereld

De Spanjaard is eveneens de vader van Williams-coureur Carlos Sainz junior, en hij heeft dus ook contacten in de Formule 1-wereld. Hij is regelmatig aanwezig bij de raceweekenden, en weet dus ook hier hoe de wereld werkt. Wat wel een probleem kan zijn, is dat hij door de F1-loopbaan van zijn zoon in de problemen kan komen met belangen.

Eerst moet echter blijken of hij zich echt kandidaat wil gaan stellen voor de rol van FIA-president. Volgens Motorsport.com zou hij het serieus overwegen, en als hij het gaat doen, dan heeft Ben Sulayem er een serieuze concurrent bij. Eerder gingen er geruchten rond over een mogelijk kandidaatschap van Susie Wolff, maar de F1 Academy-chef ontkende dat.