Straffen voor Albon & Lawson, Leclerc ontvangt reprimande

Ook Alexander Albon heeft een tijdstraf ontvangen in Miami. De stewards openden na afloop van de sprintrace een onderzoek, omdat hij zich niet aan de deltatijd onder de Safety Car had gehouden. Het levert hem een tijdstraf op, waardoor hij punten is verloren.

De sprintrace in Miami verliep zeer chaotisch. De start werd uitgesteld door regenval, waarna de snel opdrogende baan voor nog meer chaos zorgde. Veel coureurs moesten zich bij de stewards melden, en daar namen ze de tijd om een beslissing te nemen. Voor Albon komt er nu een klap voorafgaand de kwalificatie in Miami.

Hij scoorde namelijk dikke punten door als vierde te finishen in de sprintrace op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Deze punten is hij nu echter verloren, want hij kreeg het niet voor elkaar om zich aan de minimale rondetijd te houden onder de Safety Car. De stewards hebben alle data en de beelden bekeken. Zo concluderen dat hij in drie sectoren te langzaam heeft gerede, en dat is in strijd met de regels. De stewards hebben daarom besloten om de standaardstraf van vijf seconden uit te delen aan de Thaise Williams-coureur.

Straffen voor Albon en Lawson

De stewards geven wel toe dat de omstandigheden niet meewerkten. Ze laten weten dat de situatie niet ideaal was, en dat er geen onveilige situatie werd gecreëerd door Albon. Daarom vinden ze het niet nodig om hem ook strafpunten op zijn superlicentie te geven. Een tijdstraf zorgt er nu voor dat hij buiten de punten is gevallen. Albon is niet de enige coureur die een tijdstraf heeft gekregen na afloop van de sessie. Oliver Bearman kreeg een tijdstraf voor een unsafe release, terwijl Liam Lawson een straf heeft ontvangen voor een crash met Fernando Alonso.

Alonso kan overigens wel deelnemen aan de kwalificatie die op het punten van beginnen staat.

Reprimande voor Leclerc

Ook Charles Leclerc heeft een tik op zijn vingers gekregen van de stewards. De Monegaskische coureur crashte voorafgaand de sprintrace, en reed daarna door met een beschadigde auto. De stewards hebben hem een reprimande gegeven. De stewards vonden een andere straf niet terecht, omdat ze vinden dat dit soort rondjes op dezelfde manier moeten worden beoordeeld als soortgelijke incidenten tijdens vrije trainingen.