Megacompliment voor Verstappen: "Het is bijna een vorm van kunst"

Max Verstappen laat ook dit jaar weer een sterke indruk achter in de Formule 1. Hij kan de sterke McLarens nog niet bijhouden, maar zijn collega-coureurs zijn nog steeds onder de indruk. Nico Hülkenberg stelt dat Verstappens prestaties bijna een vorm van kunst zijn.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Het team van McLaren is immers te sterk, en Verstappen wist vooralsnog alleen te winnen in Japan. Hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand qua punten op McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri is niet zo heel groot.

Vorm van kunst

Verstappens concurrenten zijn onder de indruk van hem. Ook Sauber-coureur Nico Hülkenberg is lovend. De Duitser deelt zijn complimenten aan Verstappen uit in een interview met Nu.nl. Hij wijst ook naar het verschil met zijn teamgenoten: "De auto's zijn hetzelfde, maar Max is uitzonderlijk goed. Wat hij doet is pure klasse, haast een vorm van kunst. Mensen onderschatten soms hoe goed hij is."

Harde cultuur bij Red Bull

Hülkenberg ziet dat er al veel coureurs zijn gesneuveld in de auto's naast Verstappen. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en recent Liam Lawson kwamen er allemaal niet aan te pas in de wagen naast Verstappen.

Volgens Hülkenberg is het niet vreemd dat deze andere coureurs kopje onder gingen. De Duitse coureur van Sauber probeert dat uit te leggen: "Red Bull Racing is nu eenmaal een omgeving waar je meteen moet presteren. Als dat niet lukt, dan heeft dat effect op je zelfvertrouwen. Zeker als je de teamgenoot van Max Verstappen bent. De cultuur daar bij dat team is heel erg hard."

Hülkenberg is zelf aardig aan het seizoen begonnen. Hij heeft zes WK-punten gescoord, terwijl zijn debuterende teamgenoot Gabriel Bortoleto nog puntloos is. Volgend jaar wordt Sauber het fabrieksteam van Audi, dan hopen ze het beter te kunnen gaan doen.