De jacht op Verstappen: deze teams azen op zijn handtekening

Max Verstappen kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in Saoedi-Arabië. Het was een goed resultaat, en het leek de boel een beetje te kalmeren. Verstappens toekomst is immers nog altijd het onderwerp van gesprek. Maar de vraag is, als Verstappen echt vertrekt, waar zou hij dan heen kunnen gaan?

Verstappen beschikt bij Red Bull Racing over een contract tot en met 2028. Normaal gesproken zou hij dit 'gewoon' uitdienen, maar in het afgelopen jaar zijn er allerlei zaken gaan spelen bij het team. Zo vertrokken er meerdere grote namen, terwijl Verstappen het liefst het team bij elkaar wilde houden. Daarnaast vielen de prestaties van Red Bull tegen, en gonsde het van de geruchten.

Vorig jaar werd er al aan Verstappen getrokken, maar hij bleef Red Bull trouw. Nu zijn de verhalen weer terug, en ze lijken serieuzer dan ooit te zijn. Het komt mede door een opvallende uitspraak van Helmut Marko, die wees naar de prestatieclausules in het contract van Verstappen. Maar welke teams zouden kunnen toeslaan als Verstappen echt vertrekt?

De geruchtenstroom werd begin dit jaar opgang gebracht door een verhaal in de Britse media. Er werd gesteld dat Aston Martin interesse zou hebben in zijn diensten. Ze zouden een megabedrag voor hem overhebben, maar na een paar weken vol speculatie verdwenen de verhalen naar de achtergrond.

Maar vorige week werd het vuurtje weer aangewakkerd. De grote Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde dat Aston Martin achter Verstappen aanzat. Ze zouden Verstappen een contract hebben aangeboden voor drie jaar ter waard van driehonderd miljoen dollar. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF zou de deal dan financieren.

Aston Martin zou geen gekke plek zijn voor Verstappen. Het team barst van de ambities, ze beschikken over hypermoderne faciliteiten én ze hebben de juiste mensen in huis. Adrian Newey kwam over van Red Bull, en het is geen geheim dat hij een goede band had met Verstappen. Daarnaast gaat Aston Martin vanaf 2026 rijden met Honda-motoren. Met het Japanse merk boekte Verstappen veel successen, en ook met hen is de band zeer goed.

Verstappen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met het team van Mercedes. Het team zocht een opvolger van Lewis Hamilton, maar ondanks geflirt van Toto Wolff bleef Verstappen Red Bull trouw. Uiteindelijk kozen ze voor Andrea Kimi Antonelli, maar dat betekent niet dat de geruchten zijn verdwenen.

In de afgelopen weken ging het weer veelvuldig over Verstappen en Mercedes. Bij de Duitse renstal beschikken Antonelli en George Russell immers over een aflopend contract, en vooral laatst genoemde coureur moet zich zorgen maken. Als Verstappen op de markt komt, kan Russell het kind van de rekening worden.

Russell is echter goed aan het seizoen begonnen, maar het lijkt erop dat er pas in de zomer echt een besluit wordt genomen. Wolff blijft zeggen dat hij niet buiten de deur gaat flirten, maar hoeveel zijn die woorden waard als er een viervoudig wereldkampioen op de markt komt?

Het was een opmerkelijk verhaal aan het begin van dit seizoen: McLaren had interesse getoond in Verstappen. Ze beschikken met Oscar Piastri en Lando Norris over twee topcoureurs, maar toch gaf CEO Zak Brown toe dat hij een belletje had gepleegd richting het kamp Verstappen.

De kans dat Verstappen echt overstapt naar McLaren, lijkt klein. Norris en Piastri beschikken over langlopende contracten, en bij McLaren lijken ze ook geen kopman aan te wijzen. Dat is iets compleet anders dan waar Verstappen aan gewend is bij Red Bull, waar hij de absolute kopman is. McLaren lijkt dus geen realistisch optie te zijn voor Verstappen, al laat het eerdere belletje van Brown wel zien dat ze alles goed in de gaten houden.

Alpine

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher opperde afgelopen weekend een andere mogelijk voor Verstappen. Hij stelde dat Alpine wel eens een geschikte kandidaat zou zijn voor de handtekening van Verstappen. Het zorgde voor hoongelach, want Alpine is niet bepaald een topteam.

Het Franse team is ook dit jaar weer lastig aan het seizoen begonnen, maar de toekomst ziet er niet per se slecht uit. Na dit jaar stoppen ze met hun eigen motorenproject, en gaan ze rijden met krachtbronnen van Mercedes. Volgens meerdere geruchten zou Mercedes een goede krachtbron hebben gebouwd voor 2026. Daarnaast is Flavio Briatore teruggekeerd bij Alpine, en hij wil alleen maar winnen.

De verhalen leken te zijn verdwenen, totdat Verstappens manager Raymond Vermeulen afgelopen weekend in Saoedi-Arabië ineens werd gespot bij het onderkomen van Alpine. Daar stond hij te kletsen met teambaas Oliver Oakes, en dat zorgde voor nieuwe verhalen. Alpine is vooralsnog geen koploper, maar het zou geen vreemde optie zijn.