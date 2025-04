Max Verstappen pakte vandaag enigszins verrassend de pole position in Saoedi-Arabië. De Nederlander leek daarmee voor eventjes een einde te maken aan de verhalen over zijn toekomst. Zijn manager Raymond Vermeulen slingerde de geruchtenstroom echter weer aan met een opvallend bezoekje.

Verstappens toekomst was een paar dagen lang het onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. Na afloop van de Grand Prix van Bahrein werd zijn naam in verband gebracht met meerdere teams. Eenmaal gearriveerd in Jeddah stelde Verstappen dat er niets aan de hand was. Ook Helmut Marko en Christian Horner deden hun best om een einde te maken aan de stroom van opvallende geruchten.

Vermeulen

Op vrijdag werd Verstappen bijvoorbeeld al in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff riep dat hij echt niet had gesproken met Verstappen. De geruchten leken even uit te doven, maar vandaag ging het balletje weer rollen. Verstappens manager Raymond Vermeulen bracht in Jeddah namelijk een opvallend bezoekje aan Oliver Oakes, de teambaas van Alpine. Hij voerde voor de ogen van de camera's een uitgebreid gesprek met de Brit.

Schumacher

Normaal gesproken zou dit weinig rumoer opleveren, maar deze week is alles anders. Verstappens naam viel deze week immers ook bij Alpine. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher stelde namelijk dat het zeker geen gek idee zou zijn als Verstappen zou overstappen naar dit team. Alhoewel Alpine momenteel rondhangt in het middenveld, liggen er kansen voor de toekomst. Ze willen in de komende jaren een gooi gaan doen naar de titel, en dat zou niet vreemd zijn.

Alpine stopt na dit jaar met het bouwen van eigen motoren, en ze gaan rijden met krachtbronnen van Mercedes. Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. In zijn contract staan prestatieclausules, maar als Verstappen verder gaat zoals vandaag, dan kan hij eigenhandig de geruchten de nek omdraaien.