De geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing worden weer groter. De Nederlandse wereldkampioen wordt vandaag weer in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Het zou gaan om een deal van drie jaar waarbij Verstappen omgerekend 264 miljoen euro zou gaan verdienen.

Verstappen en Red Bull zijn op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Na afloop van de Bahreinse Grand Prix liet Red Bull-adviseur Helmut Marko weten dat hij zich zorgen maakte over de toekomst van Verstappen bij het team. In Saoedi-Arabië nuanceerde Marko zijn verhaal, en liet Verstappen weten dat hij zich vol focust op het team. Maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport liggen de zaken toch iets anders.

Miljoenen

La Gazzetta dello Sport meldt vandaag dat Aston Martin Verstappen een mega aanbieding gaat doen. De Britse renstal zou een deal voor drie jaar hebben klaarliggen voor Verstappen ter waarde van driehonderd miljoen dollar. Omgerekend zou het gaan om zo'n 264 miljoen euro per jaar. Volgens La Gazzetta dello Sport lijkt het op het eerste oog om een soort fantasieverhaal te gaan, maar op de achtergrond speelt er meer bij Aston Martin.

PIF

Achter de mogelijke deal zit namelijk het Saoedische staatsinvesteringsfonds PIF. Ze willen de deal volledig financieren, en dat is niet vreemd. Aston Martin werkt immers al langer samen met het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco. PIF heeft in de afgelopen jaren al veel geld gestoken in grote sporters en grote sportevenementen. Zo speelden ze bijvoorbeeld ook een rol bij de komst van Cristiano Ronaldo naar de Saoedische voetbalcompetitie.

Volgens de Italiaanse sportkrant was er in het verleden ook interesse van andere teams in de diensten van Verstappen. Ze stellen dat Mercedes op pole position stond, maar dat de salariseisen van Verstappen te hoog waren. McLaren en Ferrari zouden zich niet hebben bemoeid met deze zaak. Volgens de krant heeft Ferrari wel eens contact gezocht, maar dat was nog in de tijd dat Mattia Binotto teambaas was.