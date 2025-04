De toekomst van Max Verstappen is onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De tegenvallende prestaties van Red Bull kunnen ervoor zorgen dat hij het team gaat verlaten. Ralf Schumacher sluit een vertrek niet uit en denkt dat Alpine een goede bestemming voor Verstappen kan vormen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. De tegenvallende start van het seizoen kunnen er echter voor zorgen dat hij gebruik kan gaan maken van prestatieclausules. Bij Red Bull maken ze zich zorgen over de toekomst van Verstappen, en dat zorgt voor geruchten. De regerend wereldkampioen wordt dan ook veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar een ander team.

Overal gaan deuren open

Verstappen werd eerder al in verband gebracht met Aston Martin. Oud-coureur Ralf Schumacher ziet echter nog meer mogelijkheden, zo laat hij weten in de podcast Backstage Boxengasse: "Er zal overal plek zijn voor Verstappen. Ook dit jaar heeft hij weer aangetoond dat hij als coureur het verschil kan maken. Ik denk dat men bij Mercedes plek zou willen maken, maar ik denk dat ook McLaren dat zal overwegen. Ik denk dat Zak Brown, net als iedereen, geïnteresseerd is in Max."

Alpine

Schumacher ziet nog een kandidaat voor de handtekening van Verstappen. De Duitser komt met een verrassende optie: "Het team dat we hier steeds vergeten, maar zeker een rol speelt in het geheel is Alpine. Flavio Briatore heeft voor volgend jaar voor zijn team Mercedes-motoren geregeld, en kijk ook eens naar Pierre Gasly afgelopen weekend."

Mercedes-motoren

Het klinkt als een vreemde optie, maar Schumacher denkt dat er kansen liggen bij het Franse team. De Duitse analist stelt dat ze niet zo slecht zijn als veel mensen denken. Hij wijst naar Gasly's prestatie in Bahrein: "Zo slecht kan die auto niet zijn. Tel daar dertig pk van de Mercedes-motor bij op. Ook dat team wil ik niet buiten beschouwing laten. In mijn ogen zijn er dus vier teams die interessant kunnen zijn voor Max."