De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Saoedi-Arabië zit erop. Op het Jeddah Corniche Circuit ging de snelste tijd naar Lando Norris. De tweede tijd werd neergezet door Oscar Piastri. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

De derde vrije training op het Jeddah Corniche Circuit begon rustig. Alleen Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en de Aston Martins kwamen direct het hete asfalt op. Dat Bortoleto zo vroeg naar buitenkwam was niet vreemd, aangezien hij gisteren de tweede vrije training moest overslaan.

Veel andere coureurs deden rustig aan. Voor Yuki Tsunoda was het zelfs niet mogelijk om de baan op te gaan. De monteurs van Red Bull waren nog bezig met werkzaamheden aan zijn RB21 na zijn crash van gisteren. Zijn teamgenoot Max Verstappen stond op dat moment nog rustig te babbelen met Helmut Marko en Gianpiero Lambiase.

Onderlinge verschillen

Pas van ruim een kwartier kwam Verstappen de baan op. Op dat moment stonden de snelste tijden op de naam van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Net als zijn concullega's in de papajakleurige wagens kwam Verstappen op de zachte band naar buiten. Hij liet zien dat er best wat snelheid in de auto zat, want hij was nipt sneller dan de McLarens.

Lang hield Verstappen het niet vol aan de top van de tijdenlijst, want Ferrari-coureur Charles Leclerc noteerde even later een snellere tijd. Ook Piastri ging in zijn tweede softrun sneller dan Verstappen en Leclerc. In de tweede run bleef hetzelfde beeld bestaan, maar had Verstappen geen enorme achterstand op de McLarens.

Frustratie

Verstappens teamgenoot Tsunoda meldde zich in de tweede helft van de training ook weer op de baan. De Japanner bedankte het team voor hun harde werk, en hij begon met het afwerken van zijn programma. Hij lette echter niet goed op, en reed Oscar Piastri in de weg. Het zorgde voor wat frustratie bij de koele Australiër.

Ook Isack Hadjar was gefrustreerd. Hij schreeuwde over de boordradio dat hij een probleem had met zijn drinkfles. Er belandde namelijk water in zijn helm waardoor het een onprettige situatie werd voor de Franse Racing Bulls-coureur. Verder maakte hij een aardige indruk in de training.

Enorme verschillen

In het laatste kwartier werden er weer veel rondjes gereden op de zachte banden. De verschillen waren hier veel groter dan eerst. De McLarens waren veel sneller dan de rest van het veld, nummer drie George Russell moest ongeveer 0,7 seconden toegeven op de papajakleurige bolides. Max Verstappen moest bijna een seconde toegeven, en hij was niet tevreden.

Verstappen meldde zich op de boordradio en stelde dat hij last had van een vreemd gevoel bij het remmen op de motor. Hij kon zich uiteindelijk ook niet mengen in de strijd om de snelste tijden. McLaren was simpelweg veel te snel. In de slotfase herstelde Verstappen zich en noteerde hij de vierde tijd

Ook Lewis Hamilton was ontevreden. De zevenvoudig wereldkampioen kon zich in zijn Ferrari niet mengen in de strijd om de top tien. Wanhopig meldde hij zijn team dat hij simpelweg geen grip had, zijn achterstand op zijn teamgenoot Charles Leclerc was heel groot.