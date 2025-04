De eerste dag van het raceweekend in Saoedi-Arabië zit erop. In Jeddah ging de snelste tijd in deze sessie naar Lando Norris. De tweede tijd werd genoteerd door Oscar Piastri. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Slechts negentien auto's namen deel aan de tweede vrije training in Saoedi-Arabië. Vlak voor de start van de sessie had het team van Sauber een brandstoflek gevonden bij de auto van Gabriel Bortoleto. Aangezien het geen makkelijk klusje is om dit probleem op te lossen, moest de wagen volledig worden ontmanteld. De Braziliaan moest de sessie aan zich voorbij laten gaan.

Zijn teamgenoot Nico Hülkenberg zorgde voor een opstopping in de pitlane. Hij schatte het bochtje uit de pitbox verkeerd in, waardoor zijn monteurs een helpende hand moesten uitsteken. Oscar Piastri zag het gebeuren en kon het niet laten om een sarcastische boodschap op de boordradio te delen.

Verkeer

In de beginfase van de training zagen Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris er snel uit op de mediumbanden. Ze moesten wel wat tijd toegeven op de Ferrari van Charles Leclerc, maar het was nog maar het begin van de sessie. Voor Norris was het feestje bijna voorbij, want hij kwam de langzaam rijdende Red Bull RB21 van Max Verstappen tegen. Zuchtend vroeg Norris zich af of zijn collega's wel gebruik maken van hun boordradio's.

Het verkeer vormde een probleem in deze sessie, want Verstappen was zeker niet de enige coureur die per ongeluk in de weg reed. Ook Ferrari-coureur Lewis Hamilton zag ineens een snellere auto in zijn spiegels verschijnen. Hij had het geluk dat Alexander Albon zo goed oplette, anders was het in tranen geëindigd. Het moment tussen Hamilton en Albon zal na de sessie worden onderzocht door de stewards.

Foutjes

Op het Jeddah Corniche Circuit ging er deze training wel meer mis. Lance Stroll spinde met zijn Aston Martin in de eerste bocht, maar hij kon zijn weg wel vervolgen. Pierre Gasly had het gevoel dat zijn remmen niet remden, en hij vroeg zijn team om het te onderzoeken. Er leek niets ernstigs aan de hand te zijn, en hij kon zijn weg vervolgen. Isack Hadjar knalde vol over een kerbstone heen, en hij vreesde voor schade aan zijn vloer. Ook hier leek weinig aan de hand te zijn.

Verstappen

Op de zachte banden zag Max Verstappen er niet slecht uit. Hij noteerde zelfs eventjes de snelste ronde, maar kon niet tippen aan de vlotte tijden van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda zat in zijn softrun niet zover achter hem, en dat zorgde voor een beetje tevredenheid bij Red Bull.

Ferrari-coureur Charles Leclerc had geen snelle ronde op de zachte banden kunnen rijden toen zijn concurrenten dat deden. Toen hij dat wel deed, bleek dat het niet mogelijk was om in de buurt te komen van oranjeheld Verstappen en de oranjekleurige McLarens.

Momentjes met de muur

Piastri was één van de coureurs die de muur heel dicht bij zag komen. Hij kuste het beton met zijn voorwiel, maar hij wel gewoon zijn weg vervolgen. Dat gold ook voor Albon, die in zijn Williams de muur gedag zei. Andrea Kimi Antonelli kende een momentje in de laatste bocht, waarbij zijn achterkant uitbrak en ook hij de muur raakte. Ietwat paniekerig meldde hij zijn team dat hij de muur had geraakt, en hij kwam snel de pitlane in. Ook hier leek reusachtige schade te zijn uitgebleven.

Crash Tsunoda

Bij Yuki Tsunoda was dat een ander verhaal. De Japanner ging de fout in in de laatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit. Hij raakte de muur aan de binnenkant waardoor zijn voorwielophanging brak en hij geen controle meer had over de auto. Hierdoor knalde hij aan de andere kant van de baan de muur in. De schade aan zijn Red Bull-bolide was fors. Bij Tsunoda was alleen zijn ego beschadigd. Antonelli reed overigens geen meter meer in de sessie.