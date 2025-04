De eerste vrije training op het Jeddah Corniche Circuit is een feit. Op het Saoedische asfalt werd in deze sessie de snelste tijd neergezet door Pierre Gasly. De tweede tijd werd een prooi voor Lando Norris. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Met nog wat stof op de baan en de zon in de lucht ging de eerste vrije training van start. Aangezien de kwalificatie en de Grand Prix worden verreden in het donker, zegt deze training niet alles over wat de verwachtingen zijn voor dit weekend. Het was snel druk op de baan, en dat zorgde ook voor de eerste momentjes.

Schrikmomentje

Haas-coureur Oliver Bearman maakte een flinke remfout en hij schampte zelfs de muur. Het was een schrikmomentje voor de Britse coureur, die vorig jaar in Jeddah zijn debuut in de koningsklasse maakte als invaller bij het team van Ferrari. Grote fouten blijven uit aan het begin van de training.

Iemand die ook goede herinneringen heeft aan het Jeddah Corniche Circuit, is Max Verstappen. Hij wist hier in het verleden twee races te winnen, en hij zag er in de beginfase op de mediums best sterk uit. Hij kon het tempo van de McLarens en de Mercedes van George Russell aardig bijhouden.

Verstappen

Halverwege de training werden de mediums en de hards even aan de kant geschoven, en kwamen de zachte banden uit de bandenwarmers. Williams-coureur Carlos Sainz durfde het als eerste aan, maar hij kon niet tippen aan de snelste tijd van Russell op de mediums. Opvallend genoeg lukte ook Oscar Piastri dat niet, waarna zijn teamgenoot Lando Norris de papajakleur weer aan de bovenkant van de tijdenlijst neerzette. Verstappen had het wat lastiger, en moest ruim een halve seconde toegeven op Norris.

Verstappen was dan ook niet helemaal tevreden. De Nederlander meldde dat hij het gevoel had dat hij de auto niet goed door de eerste sector kon rijden. Zijn achterstand op de concurrentie was in deze eerste run dan ook redelijk fors. Voor Red Bull betekende dit huiswerk, maar ze hoefden niet te balen. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda zat er namelijk vlak achter.

Verrassing

Piastri probeerde op zijn beurt nog een gooi te doen naar de snelste tijd, maar dat lukte hem net niet. Alexander Albon maakte op zijn beurt een klein foutje, waardoor hij kennismaakte met de kleurrijke uitloopzones in Jeddah. Ook Norris stuurde zijn knaloranje bolide even over de stoffige uitloopstrook.

Zijn teamgenoot Carlos Sainz liet was snelheid zien, en mengde zich in de strijd om de snelste tijden. Iemand die dat ook deed, was Pierre Gasly. De Fransman ging als de brandweer, en was zelfs sneller dan Norris. Op dat moment had hij de snelste tijd in handen. Het was een verrassend rondje van de Franse Alpine-coureur.

De baan is razendsnel, en de muren maken het nog spannender voor de coureurs. Sainz schrok zich bijvoorbeeld rot toen een Ferrari hem erlangs wilde laten op een nogal ongebruikelijke plek. Sainz liet zijn team luid en duidelijk weten dat dit niet heel veilig was.

In de slotminuten van de vrije training kwamen ook de Racing Bulls de baan op met zachte banden. Bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull kozen ze voor een volledig ander runplan dan de concurrentie. Bij Red Bull zelf had Verstappen nog wat opbouwende kritiek. De achterkant van zijn auto voelde namelijk nogal losjes. Daarnaast had hij het gevoel dat hij helemaal geen balans had. Bij zijn proefstart na de sessie verremde hij zich ook nog in de eerste bocht.