De Grand Prix van Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir ging de zege onder het kunstlicht naar Oscar Piastri. De tweede plek werd gepakt door George Russell , terwijl Lando Norris als derde werd geklasseerd.

Bij de start van de Bahreinse Grand Prix vielen er een aantal zaken op. Veel coureurs besloten te starten op de zachte banden, terwijl Charles Leclerc op de mediums stond. De Monegask kende een slechte start en hij viel terug naar de vierde plaats. Russell schoot als een komeet naar voren, en pakte de tweede positie. Ook Lando Norris had een goede start, en hij stoomde op naar de derde plaats.

Norris stond echter niet op de juiste manier opgesteld op zijn startpositie. Verstappen zag het, meldde het aan zijn team en de stewards openden een onderzoek. Verstappen viel bij de start een plekje terug, maar ging in de eerste rondjes de duels aan. Hij moest zijn ellebogen gebruiken in een duel met de Williams van Carlos Sainz, de Nederlander klaagde over zijn rivaal, maar wist hem wel in te halen.

Norris

Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden, en kreeg van zijn team de opdracht om Russell op te jagen. Hij was niet de enige coureur die vocht, want er waren veel duels op de baan. Zo wisten Hamilton en Yuki Tsunoda de Williams van Sainz in te halen.

Norris was de eerste topper die naar binnen dook voor een setje verse banden. In de elfde ronde dook hij samen met Verstappen naar binnen. Norris moest wachten door zijn tijdstraf, maar ook Verstappen had het niet makkelijk. Het pitlicht schoot niet op groen, waardoor Verstappen niet wist wat hij moest doen. Voor Red Bull was dit een probleem, want ook Tsunoda kreeg te maken met hetzelfde euvel.

Verstappen

Verstappen wisselde naar een setje harde banden, terwijl al zijn concurrenten kozen voor een mediumband. Verstappen had het enorm zwaar, en de stoom kwam uit zijn oren toen hij werd ingehaald door Andrea Kimi Antonelli. Hij moest ook in zijn spiegels kijken, want Hamilton en Jack Doohan zagen er snel uit. Bij Ferrari kozen voor een alternatieve strategie, want Hamilton en Leclerc werden weer op de mediums gezet. Het werkte, want Hamilton verweest Verstappen naar de negende plaats.

Rampzalige pitstop

Leclerc was goed bezig en wist de McLaren van Norris in te halen. Verstappen kon hier alleen maar van dromen, want het ging van kwaad tot erger voor hem. Hij klaagde over zijn remmen, en werd als eerste topcoureur naar binnen geroepen. Hij kreeg een setje mediums, maar de stop liep in de soep. Verstappens voorband kwam niet van de auto, en hierdoor duurde zijn pitstop zeer lang. Hij viel zelfs voor even terug naar de laatste plaats.

Safety Car

De andere coureurs hadden veel geluk bij hun stops. Na een touché tussen Carlos Sainz en Yuki Tsunoda was er veel troep op de baan beland, waardoor de wedstrijdleiding geen andere keuze had dan het de baan opsturen van de Safety Car. Piastri, Russell, Leclerc, Norris en Hamilton maakten daar dankbaar gebruik van. Wel kozen ze allemaal voor een andere strategie. Russell stond bijvoorbeeld op softs, en dat vond hij een nogal gewaagde keuze.

Herstart

Bij de herstart behield Piastri de koppositie, maar werd zijn teamgenoot Norris verrast door de Ferrari's. Hij ging het duel wel aan, maar dat leverde hem uiteindelijk een kleine waarschuwing op. Hij had Hamilton ingehaald buiten de baan, waarna hij zijn positie moest teruggeven. Hamilton had het zeer zwaar, en had te maken met problemen met zijn banden. Voor Verstappen was het ook geen goed herstart, en hij reed rond op de zevende plaats.

Hete slotfase

Piastri sloeg een gat in de slotfase, terwijl Russell de druk begon te voelen. Norris opende de aanval op Leclerc, terwijl Russell daar vlak voor reed. Het beloofde een hete slotfase te worden, waar er nog geen mogelijk was voor de coureurs in de top vier. Voor Carlos Sainz eindigde de dag met een teleurstelling, want zijn auto had te veel schade opgelopen in het duel met Tsunoda. Het was einde verhaal voor de Spanjaard.

Norris deed er alles aan om de derde plek af te pakken van Leclerc, maar dat was geen makkelijke opgave. Eerst maakte hij een remfout en daarna was er simpelweg te weinig ruimte. Vijf rondjes voor het einde was het raak voor Norris, hij wist eindelijk de derde plaats af te pakken van Leclerc. Mogelijk komt er na de race nog een plekje bij, want Russell heeft mogelijk zijn DRS op een verkeerde plek geopend. Dit moment wordt na de race onderzocht.

Zege voor Piastri

Norris opende de jacht op Russell. De Mercedes-coureur kampte met de nodige technische problemen waardoor zijn positie op de baan amper duidelijk was en zijn stuur bijna uitviel. Hij sloeg de aanval van Norris af, en had de tweede plaats in handen. Hij moet zich nog wel verantwoorden voor het DRS-moment. Aan kop ging de zege naar Piastri, die weer een foutloze dag kende.