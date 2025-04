Max Verstappen won vandaag zijn eerste Grand Prix van het seizoen. Tegen zijn verwachtingen in kon hij in Japan meestrijden om de zege. Vanaf de kwalificatie had hij het weekend in handen, en liet hij zien waarom een vijfde wereldtitel zeker niet uit zicht is.

Twee weken geleden gingen alle alarmbellen af bij Red Bull. Na de tegenvallende race in China werd er een soort spoedvergadering georganiseerd, en zorgde het team voor onrust door Liam Lawson al na twee races aan de kant te schuiven. McLaren was oppermachtig in de eerste twee races van het seizoen, en het leek er niet op dat Verstappen tevreden was. Het ging direct weer over zijn toekomst, want winnen met de RB21 was volgens sommige kenners onmogelijk.

Huiswerk

In Japan leek het erop dat het weer een weekend vol McLaren-dominantie zou worden. Op het circuit van Suzuka waren Lando Norris en Oscar Piastri oppermachtig in de vrije trainingen. Verstappen was niet ontevreden, maar hij stelde op vrijdag wel dat hij Red Bull nog wat huiswerk had gegeven. Niemand had verwacht dat hij een rol van betekenis zou gaan spelen, een duel tussen de Papaja Boys leek het verhaal van het weekend te worden.

Klasse

In de kwalificatie draaide Verstappen dat beeld om. Red Bull had tijdens het weekend telkens wat veranderingen doorgevoerd, en Verstappen begon zich op zijn gemak te voelen. In Q3 reed hij een foutloos rondje, waarmee hij Norris net te slim af was. Bij Red Bull juichte men alsof ze de race hadden gewonnen, en na afloop werd er zelfs gesteld dat het één van de beste polerondjes ooit was.

Die laatste bewering was misschien ietwat overdreven, maar Verstappen liet wel weer zijn klasse zien. Op het door Hans Hugenholtz ontworpen circuit van Suzuka maakte hij geen enkele fout. Zijn klasse in combinatie met een auto die goed aanvoelde, zorgde voor de pole. Lando Norris gaf eerlijk toe dat Verstappen geen fout had gemaakt, en hijzelf wel. Het was het beeld van het weekend.

Foutloos

In de race probeerde McLaren de aanval te openen op Verstappen. Norris en Piastri konden de witte Red Bull de hele race zien, terwijl Verstappen de twee McLarens op geen enkel moment uit zijn spiegels zag verdwijnen. Het leek een soort spel, waarbij de McLarens wachtten op een fout van Verstappen. Die fout kwam er echter niet, en bij McLaren kozen ze ook niet voor de optimale tactiek.

Verstappen kwam na 53 intense rondjes als winnaar over de streep. Het was zijn 64ste zege, en misschien wel één van zijn beste zeges. Helmut Marko en Christian Horner waren na afloop eensgezind, het was een intense race waarin Verstappen onder enorme druk stond. Elk foutje kon fataal zijn, maar hij maakte geen fout. De concurrentie deed dat wél, en dat maakte het verschil.

Simpele conclusie

Verstappen staat door zijn zege op 61 WK-punten, één puntje achter wereldkampioenschapsleider Norris. Hij mag nog altijd dromen van titel nummer vijf, al wilden ze daar bij Red Bull niet aandenken. Verstappen gaf het zelf ook aan: de problemen zijn nog lang niet verdwenen. Maar in een auto vol met problemen weet Verstappen al drie weekenden foutloos te presteren. Hij haalde er elke keer het maximale uit.

In Suzuka was het maximale de zege. Dat kwam ook door het feit dat inhalen niet makkelijk is op dit circuit, maar het kwam ook doordat Verstappen foutloos bleef. De conclusie die kan worden getrokken is dan ook: Verstappen was niet de snelste coureur in Japan, maar wel de beste.