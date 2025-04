Max Verstappen won vandaag zijn eerste Grand Prix van het seizoen. In Japan was de Nederlander oppermachtig, en versloeg hij de sterke concurrentie van McLaren. Red Bull-teambaas Christian Horner was trots op de sterke prestatie van zijn stercoureur.

Verstappen begon de race op de pole position, en bij de start gaf hij de koppositie niet uit handen. Verstappen hield de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich, en dat was knap. De papajakleurige bolides waren namelijk zeer snel, en het leek er niet op dat ze zouden terugvallen. Tot de allerlaatste ronde bleven ze Verstappen in zijn nek hijgen, maar hij hield het hoofd koel en bezorgde Red Bull de eerste zege van het jaar.

Buitengewoon goed

Bij Red Bull waren ze heel erg trots op Verstappen. Teambaas Christian Horner kwam superlatieven te kort in gesprek met Sky Sports: "Max was dit weekend buitengewoon goed. Het harde werk werd gisteren verricht, maar hij was perfect in de race. McLaren was snel, maar we kregen het voor elkaar om net iets sneller te zijn, waardoor we ze achter ons konden houden."

Verstappen gaf alles

Horner zag dat Verstappen in deze race alles gaf, en daar was hij heel erg happy mee. De sterke prestatie van Verstappen geeft de burger bij Red Bull moed: "Max reed de wielen van de auto af. We hebben hard gewerkt om hem een auto te geven waar hij het meeste uit kon halen. Hij is voor ons een soort motivator." Horner had daarna ook nog wat woorden over voor Verstappens nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda: "Yuki heeft zichzelf goed binnengebracht bij het team en bij de auto. Hij moet in de volgende races een stap voorwaarts kunnen gaan zetten."

Beste coureur ter wereld

Horner is heel duidelijk of het doel: "Ons doel is het wereldkampioenschap. Het constructeurskampioenschap wordt lastiger, maar het is een lang jaar en we gaan niet opgeven. Het is een marathon en dingen kunnen veranderen. Het draait om het maximaliseren van de kansen en dat hebben we dit weekend gedaan. Dit was één van de beste weekenden van Max. Max is zonder twijfel de beste coureur ter wereld. Maar je bent een team, niet alleen de coureur. Winnen is echt lastig."