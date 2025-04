Max Verstappen zorgde vandaag voor een feestje bij Red Bull. De Nederlandse Red Bull-coureur schreef de Japanse Grand Prix op zijn naam, en dat had niemand verwacht. Helmut Marko verkeerde na afloop in jubelstemming, en stelt dat Verstappen meesterlijk reed.

Verstappen verraste op zaterdag vriend en vijand door de pole position te pakken. De Nederlander had dit niet zien aankomen, en wist dat het een zware race zou kunnen worden. De McLarens roken bloed, maar Verstappen had daar geen boodschap aan. Hij gaf ze niet de kans om in de DRS te komen, en daardoor kon hij de koppositie in handen houden. Verstappen maakte geen fout, en zijn eerste zege van het jaar was een feit.

Geen fouten

Bij Red Bull waren ze heel erg blij met de prestatie van Verstappen. Teamadviseur Helmut Marko kwam superlatieven te kort toen hij zich na de race uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "Hij maakte geen fouten en hij reed absoluut op de limiet. Dat kan alleen hij." Volgens Marko waren de McLarens wel sneller, maar wist Verstappen tijdens de race op elk moment het gat te controleren.

Waardoor won Verstappen?

Volgens Marko reed Verstappen in Suzuka meesterlijk. De regerend wereldkampioen rekende aan het begin van het weekend niet op de zege, maar hij kreeg het toch weer voor elkaar. Marko was daar heel erg trots op, en hij verklaarde hoe hij toch de zege kon pakken: "Dat kwam door de set-up voor de kwalificatie volledig te veranderen en daarna aan de juiste schroeven te draaien." Marko blijft dus enigszins vaag, maar de zege van Verstappen stemt hem tevreden. Na een tweetal onrustige weken kan men bij Red Bull weer een beetje rustig ademhalen.

Door zijn zege in Japan is Verstappen zijn titelrivaal Lando Norris tot op één puntje genaderd in het wereldkampioenschap. In Bahrein kan hij zijn volgende slag slaan.