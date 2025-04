Max Verstappen wist vandaag de Japanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Hij hield de jagende McLarens achter zich, en was na afloop enorm trots. Het was niet de verwachting dat hij de McLaren-bolides kon verslaan, en hij denkt nog steeds dat dit onmogelijk is om pure snelheid.

Het was een enorme stunt toen Verstappen op zaterdag de pole position wist te pakken. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zagen er sneller uit, maar Verstappen bleek sterker te zijn. In de kwalificatie was Verstappen nipt sneller, en in de race behield hij de leiding bij de start. In de hele race hield hij de jagende McLarens achter zich, en daar was hij heel erg blij mee. Bij Red Bull hadden ze dit succes niet verwacht.

McLaren te snel

Verstappen klonk na afloop zelfverzekerd, maar ook realistisch. Na afloop van de race kreeg Verstappen de vraag of hij denkt dat hij de McLarens op korte termijn op pure snelheid kan gaan uitdagen. Hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Dat denk ik niet. Komend weekend gaan we naar Bahrein en dat s dan weer een heel ander circuit. Maar dit laat wel zien dat als we alles voor elkaar hebben, we er hopelijk kunnen staan. Alleen: we willen meer dan alleen er af en toe bij zitten. Hopelijk blijven we de auto verbeteren en vinden we meer snelheid."

Problemen oplossen

Verstappen gaf eerder al aan dat Red Bull er nog niet is. Zijn zege geeft hem meer zelfvertrouwen, maar hij weet dat de RB21 voorspelbaarder, beter en constanter moet worden. Hij is er zeer duidelijk over: "We kennen onze beperkingen. Daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan. Ik kan zelf ook niet inschatten hoelang het duur voordat we de problemen met de auto hebben opgelost. Het is wel duidelijk dat alles nog heel gevoelig is."