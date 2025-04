Regerend wereldkampioen Max Verstappen kende een lastige eerste dag in Japan. Op het circuit van Suzuka kon hij niet het gewenste programma afwerken. Verstappen was dan ook nog niet helemaal tevreden, en hij geeft Red Bull huiswerk mee.

Red Bull heeft voor dit weekend een aantal kleine updates doorgevoerd aan de RB21. Ze hopen de aanval te kunnen openen op de concurrentie, en in de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Suzuka zagen ze er niet per se slecht uit. Max Verstappen noteerde in de eerste vrije training de vijfde tijd op een halve seconde van Lando Norris. In de tweede vrije training reed Verstappen door de vier rode vlaggen slechts negen rondjes en kwam hij niet verder dan de achtste tijd.

Rode vlaggen zorgen voor hinder

Verstappen had graag meer rondjes gereden, en na afloop baalde hij dan ook van het teleurstellende resultaat. De Nederlandse wereldkampioen was niet tevreden, zo liet hij weten in zijn review van de vrijdag op Verstappen.com: "Het was geen gemakkelijke dag. Door de rode vlaggen konden we, net als iedereen natuurlijk, ons programma niet helemaal afwerken. We hebben veel verschillende dingen met de auto geprobeerd."

Huiswerk

Welke zaken Red Bull heeft geprobeerd met de auto, laat Verstappen in het midden. De Nederlandse coureur was verder niet helemaal in zijn sas met de prestaties. Hij gaf zijn team dan ook het nodige huiswerk mee na de tweede vrije training: "Het was lastig om hier een goede ronde te rijden, want je hebt hier veel vertrouwen en commitment nodig en dat is er nog niet dus we hebben wat werk te doen."

Verstappen kan morgen weer aan de bak in de derde vrije training. Het is voor hem belangrijk om in deze sessie genoeg meters te maken ter voorbereiding op de kwalificatie en de Grand Prix. Het lijkt er echter op dat de race in natte omstandigheden zal worden verreden.