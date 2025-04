Lando Norris greep net naast de pole position in Japan. Hij werd verslagen door Max Verstappen, die nipt sneller was dan de McLaren-coureur. Norris start de race van morgen op de tweede plaats, maar met deze positie is hij ook meer dan tevreden.

Norris was de grote favoriet voor de pole position in Japan. Op het circuit van Suzuka leken de McLarens onverslaanbaar te zijn, maar Verstappen liet zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. Hij was heel erg trots, maar dat waren ze bij McLaren ook. Ze waren namelijk zeer competitief, maar ze konden Verstappen niet verslaan. De punten worden morgen pas verdeeld, dus er liggen nog genoeg kansen.

Mooie woorden voor Verstappen

Na afloop van de kwalificatie reageerde Norris dan ook zeer sportief op de prestatie van Verstappen. Bij interviewer van dienst Naomi Schiff sprak hij zich uit: "Ik ben blij. Mijn felicitaties gaan naar Max. Hij heeft het geweldig gedaan. Echt, petje af. Je moet iemand credits geven als hij zo'n rondje heeft gereden. Ik had het gevoel dat ik alles uit de auto heb gehaald, maar het verschil is klein en Max reed een buitengewoon rondje. Voor ons is het goed dat we hier staan, maar niet goed genoeg."

Hand in eigen boezem

Norris maakte een klein foutje in zijn laatste rondje, en dit kostte hem mogelijk de pole. Hij steekt de hand dan ook in de eigen boezem: "Ik raakte het gras met mijn wiel in bocht zeven. Een paar kleine foutjes, en dat laat zien hoe makkelijk je rondetijd kan verliezen. Mijn laatste rondje was heel goed. Als ik nog een keer de baan op mocht gaan, dan zou ik waarschijnlijk niet zo snel gaan. Ik heb het gevoel dat we echt op onze limiet zaten vandaag, en het was vandaag gewoon niet genoeg."