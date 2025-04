De Japanse Grand Prix zit erop. Op het iconische circuit van Suzuka werd de zege gepakt door Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd. De top drie werd in deze race compleet gemaakt door Oscar Piastri.

In de uren voor de start van de race had het geregend op het circuit van Suzuka. Dit zorgde ervoor dat de baan 'groen' was, en dat er her en der wat plassen lagen. Bij de start van de race hing er echter geen water meer in de lucht, en was het droog. De kans op een nieuwe bui was daarnaast ook zeer klein. Het zorgde ervoor dat er voor verschillende tactieken werd gekozen. Zo was Lewis Hamilton de enige in de top tien die startte op de harde banden.

Bij de start stonden Max Verstappen en Lando Norris vrij agressief opgesteld op de eerste rij. Ze stonden allebei klaar om elkander aan te vallen. Toen de lichten uitgingen kwam Verstappen het beste weg, en behield hij de leiding. Norris probeerde het gat dicht te rijden, maar daar slaagde hij niet in. Verstappen had het niet makkelijk, want hij klaagde over problemen met zijn upshifts.

Duels

Hamilton op zijn hards haalde Isack Hadjar in, waardoor de eerste inhaalactie in de top tien een feit was. Verstappen liet weten dat zijn upshifts weer wat beter aanvoelde. De regerend wereldkampioen kwam steeds beter in zijn ritme, al bleef het gat met Norris niet zo groot. De Brit zag in zijn spiegels zijn teamgenoot Oscar Piastri steeds dichter bij komen.

McLaren meldde Norris dat er mogelijk regen kon vallen. Deze buien bleven echter uit, en de pitstops werden voorbereid door de teams. George Russell was de eerste topcoureur die naar binnen dook, waarna McLaren direct reageerde door Oscar Piastri naar binnen te roepen. De Australiër bleef voor Russell rijden, waarna de Brit te maken kreeg met de ervaren Fernando Alonso.

Pit-incident

Raceleider Verstappen en achtervolgers Norris en Charles Leclerc doken op hetzelfde naar binnen. Alle druk kwam te liggen op de schouders van de pitcrews. Aangezien de pitbox van McLaren aan het einde van de pitlane zit, kon hij de koppositie ruiken. Toen Norris op weg werd gestuurd, reed Verstappen al in de fast lane. Norris probeerde zich ernaast te duwen, maar raakte met twee wielen het gras.

Woest meldde hij zich op de boordradio. Hij was van mening dat Verstappen hem op het gras had geduwd, terwijl de Nederlander een andere mening had. Hij vond dat Norris zelf een foutje had gemaakt, en hij was zelfs van mening dat de Brit de pit limiter te vroeg had uitgeschakeld. Het moment werd genoteerd, maar werd niet onderzocht door de stewards. McLaren praatte Norris moed in, en gaf aan dat hij de aanval zelf moest gaan openen.

Antonelli

Door de pitstops van de koplopers had Andrea Kimi Antonelli de eerste plaats in handen gekregen. De jonge Italiaan mocht rondenlang de race leiden, maar uiteindelijk dook hij toch naar binnen. Hierdoor kwam Max Verstappen weer aan kop te liggen, en hij kreeg van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen dat hij mocht pushen. Voor de McLarens was dat geen fijne boodschap.

McLarens vechten

Norris wist het gat niet helemaal dicht te rijden, terwijl Piastri steeds dichter bij zijn teamgenoot kwam. Het zorgde ervoor dat McLaren langzaam moest gaan nadenken over de track position. Achter de drie leiders reed Charles Leclerc rond op de vierde plaats, en hij klonk niet heel tevreden. Hij sloeg een tip van zijn engineer af, terwijl zijn teamgenoot Hamilton eerder in de race ook al geïrriteerd reageerde op een tip van het team.

Piastri meldde zich tien rondes voor het einde aan de achtervleugel van Norris. Hij riep over de boordradio dat hij de pace had om Verstappen aan te vallen, maar Norris werd niet gevraagd om Piastri te laten passeren. Verstappen kreeg te horen dat hij moest opletten, omdat de McLarens begonnen te babbelen over de boordradio.

Jagen

Piastri kreeg het gat niet dicht, en al snel was de voorsprong van Norris weer een ruime seconde. Norris trapte op zijn beurt het gas in, en hij naderde Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur moest steeds vaker in zijn spiegels kijken, want hij wist dat de concurrentie niet rustig aanging doen.

Norris probeerde het, maar hij zag Piastri ook naderen in zijn spiegels. Voor Verstappen was dit een voordeel, aangezien Norris zich niet volledig kon focussen op het aanvallen van de Nederlander. Die gewenste aanval kwam echter nooit, en de oppermachtige Verstappen won de race. Het was zijn eerste zege van het jaar, en hij klonk opgelucht. Het was het perfecte afscheidscadeau voor Honda in Suzuka.