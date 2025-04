De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Japan zit erop. Op het circuit van Suzuka werd de snelste tijd in deze sessie genoteerd door Lando Norris. De tweede tijd werd neergezet door Oscar Piastri, en de top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

De derde vrije training begon rustig. Weinig coureurs kwamen direct het asfalt op, maar de coureurs die naar buitenkwamen hadden dat wel nodig. Jack Doohan kwam direct het asfalt op, aangezien hij dit weekend amper had gereden. Op vrijdag moest hij een groot deel van de tweede vrije training overslaan na een harde crash. Het ongeval zorgde voor veel speculatie over zijn positie, maar Alpine bleef achter hem staan.

Alpine liet vlak voor de derde vrije training weten dat ze de auto van Doohan op tijd hadden gerepareerd. Doohan maakte in het begin van de sessie een klein foutje door met één wiel de grindbak te raken. Naast Doohan kwam ook Max Verstappen direct naar buiten. Hij zag nog genoeg verbeterpunten op de vrijdag, en hij ging direct aan de gang om uit te vogelen hoe hij er nu voorstond.

Bermbrand

Na zes minuten konden de coureurs de pits echter weer opzoeken. Er was wederom een grasstrook in de brand gevlogen, en dat bezorgt de organisatie kopzorgen. De tweede vrije training werd immers ook al twee keer stilgelegd door brandend gras. Voor Isack Hadjar kwam dit goed uit, want hij kampte met een mysterieus probleem in zijn cockpit. Bij Racing Bulls gebruikten ze de tijd nuttig om het probleem op te lossen.

Na de rode vlag kwamen meerdere topcoureurs naar buiten op de rode banden. De McLarens en de Ferrari's gingen er direct voor zitten. Oscar Piastri haalde iedereen in in de pitlane, en dat leverde hem een onderzoek van de stewards op. Op de baan ging hij wel snel, en waren de verschillen met zijn teamgenoot Lando Norris en de Ferrari-bolides zeer klein. Max Verstappen pushte op dat moment niet, Red Bull koos voor een ander runplan.

Tsunoda tevreden

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda voelde zich goed. De Japanner is bezig met zijn eerste weekend als Red Bull-coureur, en hij liet halverwege de sessie weten dat hij zich goed voelde. Hij had nog steeds last van onderstuur, maar over het algemeen was hij tevreden. Verstappen was op dat moment bezig met een langere run, en dat was belangrijk. Een dag eerder was het immers niet mogelijk geweest om veel data te verzamelen..

Carlos Sainz had het lastig in zijn Williams. De Spanjaard maakte een tripje door het gras nadat hij een achterblijver tegenkwam en een 'snap' had. Hij kon echter wel gewoon zijn weg vervolgen. Ook Nico Hülkenberg had een schrikmomentje toen hij een andere coureur tegenkwam die rustig de pits uitreed.

Russell

Bij het team van Ferrari schroefden ze een vers setje softs onder de wagens. Hamilton en Leclerc gingen inderdaad sneller, maar George Russell was op dat moment sneller. De Britse Mercedes-coureur had ook voor verse softs gekozen, en dat pakte direct goed uit. Russell liet zien dat er genoeg snelheid in zijn Mercedes zit, en dat kan voor een interessante kwalificatie gaan zorgen.

Verstappen trapt het gas in

In het laatste kwartier van de vrije training koos Red Bull ook voor softruns. Max Verstappen en Yuki Tsunoda bleven dichtbij elkaar, de onderlinge verschillen waren niet zo heel groot. Voor Red Bull was dat bemoedigend, want Tsunoda kon Verstappen bijhouden. Tevreden waren ze waarschijnlijk niet, want de achterstand op de concurrentie was nogal fors. Oscar Piastri had de snelste tijd inmiddels in handen, terwijl zijn teamgenoot Norris twee rondjes moest afbreken.

Vurig einde

Na de afgebroken rondjes, lukte het Norris bij zijn derde poging wel om snel te gaan. De Britse kampioenschapsleider noteerde zelfs de snelste tijd van de training. Voor McLaren was dat een opsteker, want de concurrentie van Mercedes en Ferrari zag er ook snel uit.

Ook Red Bull kon opgelucht adem halen, want Verstappen wist zich iets te verbeteren. Aan het einde van de training werd er weer met de rode vlag gezwaaid, want de berm brandde weer. Het gaf Gabriel Bortoleto de kans om bij te komen, want hij had een moment in de gevreesde 130R.

De sessie werd na het tweede brandje niet meer hervat. Max Verstappen was ook niet helemaal tevreden. De Nederlander klaagde in de laatste minuten over een aantal problemen met zijn bolide. Er is werk aan de winkel voor het team van Red Bull om te presteren in Japan.