De Chinese Grand Prix is weer een feit. Op het Shanghai International Circuit ging de zege uiteindelijk naar Oscar Piastri. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Voor de start van de race hadden de stewards het al druk. Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda en Alexander Albon hadden een proefstart uitgevoerd op de verkeerde plek, en dat mogen ze na afloop van de Grand Prix gaan uitleggen. Liam Lawson startte vanuit de pitlane, nadat zijn team Red Bull een aantal wijzigingen had doorgevoerd aan de set-up.

Bij de start van de race kwam polesitter Piastri goed weg. De Australiër behield de koppositie, en hield zijn teamgenoot Lando Norris en Mercedes-coureur George Russell achter zich. Max Verstappen probeerde zich in het gevecht te mengen, maar hij viel na een klein momentje terug naar de zesde plek. Hij zag dat Charles Leclerc vleugelschade opliep toen hij tegen zijn teamgenoot Lewis Hamilton aanreed.

Exit Alonso

Piastri kon niet wegrijden bij Norris, terwijl er verder veel gebeurde. Fernando Alonso moest zijn Aston Martin in de pitlane parkeren nadat zijn remmen het hadden begeven. Zonder Alonso ging de race verder, en begon het bandenvraagstuk een grote rol te spelen. De vraag was namelijk: kies je voor een eenstopper of een tweestopper? Charles Leclerc ging de discussie aan met zijn team, terwijl hij ook rondreed met zijn beschadigde voorvleugel.

Hamilton en Verstappen waren de eerste koplopers die de pits opzochten. Ferrari koos ervoor om Leclerc een paar rondjes langer te laten doorrijden, maar toen hij naar binnenkwam kreeg hij geen nieuwe voorvleugel. De Monegask belandde vlak achter zijn teamgenoot Hamilton op de baan, en hij deed er alles aan om de Brit in te halen.

Aan kop van het veld had Piastri na zijn pitstop zijn koppositie weer teruggepakt. Hij moest hiervoor Alexander Albon inhalen, die lang bleef doorrijden op de mediums. Norris werd bij het uitrijden van de pits ingehaald door Russell, die profiteerde van de aanwezigheid van de Aston Martin van Lance Stroll. Norris moest de aanval openen, en veroverde de positie een paar rondjes later met een gewaagde inhaalactie op het rechte stuk.

Ferrari

Bij Ferrari bleven ze vooral naar elkaar kijken. Hamilton kreeg de vraag of hij Leclerc erlangs wilde laten, maar de Brit stelde dat hij dat pas zou doen als zijn teamgenoot dichterbij zou zitten. Hamilton luisterde pas een paar rondjes later naar de teamorder, en liet Leclerc erlangs op het moment dat het nuttig was voor hem. Dat liet hij ook luid en duidelijk weten over de boordradio.

Leclerc ging op jacht naar George Russell. Beschadigde voorvleugel of niet, hij vloog. Russell was echter geen makkelijke prooi. Leclerc stelde dat de Mercedes een 'dragster' was, en dat het zeer lastig was om hem te passeren. Hamilton reed achter dit duo, en hij vroeg meer van zijn team. Hij vroeg zich af waarom hij geen feedback kreeg, wat zorgde voor nieuwe verhalen over zijn ietwat rommelige boordradiocommunicatie.

Regen?

Aan de kop van het veld vroeg Lando Norris of Oscar Piastri het gas wat meer kon intrappen. Hij reed in de vieze lucht, en dat was nadelig voor zijn banden. McLaren gaf hem allerlei soorten advies, en ze kwamen zelfs met een opmerkelijke waarschuwing. Ze stelden dat er een kleine kans was op regen in de laatste paar rondjes, en daarmee waren ze de enigen die met deze boodschap kwamen.

Verstappen

Max Verstappen reed vrijwel de hele race rond op de teleurstellende zesde plek. Met nog twintig rondjes te gaan kreeg hij te horen dat zijn pace eindelijk goed begon te worden. Hij kwam steeds dichterbij Lewis Hamilton, maar voordat hij een inhaalactie kon inzetten, dook Hamilton de pits in voor zijn tweede pitstop. Voor de Nederlander was deze nieuwe vijfde plek niet het gewenste resultaat, ook omdat Hamilton op zijn nieuwe banden steeds wat dichterbij begon te komen.

Problemen?

Verstappen wist het gat groter te maken, en ging op jacht naar Charles Leclerc. De Nederlander reed in de slotfase vlak achter de Ferrari. Hij ging de strijd aan, en wist Leclerc te verschalken. Verderop in het veld had Norris het lastig met zijn remmen, maar kwam hij wel steeds dichterbij zijn teamgenoot Oscar Piastri. Bij McLaren raadde men Norris af om een gewaagde aanval in te zetten.

De problemen met de remmen werden steeds groter bij Norris, en in de laatste rondjes moest hij steeds vroeger remmen. Norris zag de Mercedes van George Russell steeds groter worden in zijn spiegels. Hij kon opgelucht adem halen, en pakte de tweede plaats.