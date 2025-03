De eerste sprint kwalificatie van 2025 is een feit. Op het circuit van Shanghai werd de sprintpole gepakt door Lewis Hamilton. Hij deelt morgen de eerste startrij voor de sprintrace met Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

SQ1

De start van de eerste sessie van de sprint kwalificatie was druk. Alle coureurs kwamen de baan op, op de verplichte mediumbanden. Ook Max Verstappen kwam de baan op, want hij wist dat de concurrentie niet stil zou zitten. Zijn teamgenoot Liam Lawson koos voor dezelfde strategie, voor hem was en goed resultaat hard nodig na zijn rampzalige weekend in Australië.

Voor Lawson draaide de sprint kwalificatie echter uit op een enorme teleurstelling. Hij kende een momentje waardoor hij de track limits overschreed, en dat was heel kostbaar. Hierdoor noteerde Lawson de twintigste, en langzaamste tijd. De Nieuw-Zeelander staat hierdoor na twee raceweekenden al onder een reusachtige druk. Hij werd onder meer verslagen door Oliver Bearman, die zijn langzamer Haas wel in SQ2 kreeg. Naast Lawson vielen ook Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg af.

SQ2

Ook het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie begon druk. De overgebleven coureurs wisten dat ze weinig tijd hadden, en ze kozen er dus voor om direct meters te gaan maken. Onder aanvoering van de Mercedessen werden de eerste snelle tijden gezet. Het ging niet helemaal naar wens bij Russell en Antonelli, want de banden werkten niet helemaal mee. Op de valreep wisten ze zich echter nog door te duwen naar SQ3.

Max Verstappen had in deze sessie genoeg aan één run. De Nederlandse wereldkampioen was niet de enige die dat deed, want ook de McLarens hoefden maar kort te pushen. Bij Ferrari wilden ze de auto's op de baan van positie laten wisselen, tot verbazing van Charles Leclerc. De Monegask ging wel gewoon door naar het derde gedeelte van de sprint kwalificatie. Dat gold niet voor Fernando Alonso, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar.

SQ3

Het derde en beslissende gedeelte van de sprint kwalificatie begon rustig. De coureurs gingen niet direct de baan op, en veel van hen bleven wachten tot het allerlaatste moment. Alleen de snelle McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri en de Mercedessen van Russell en Antonelli waren direct op de baan te vinden. In SQ3 mocht er weer met de softs worden gereden, en dat zorgde dan ook voor snelle tijden.

Maar bij McLaren werd het geen gouden dag. Ze noteerden snelle tijden, maar in hun tweede run vielen ze flink tegen. Lando Norris moest zijn tweede run afbreken, en dat gaf zijn legendarische landgenoot Lewis Hamilton de kans om de sprintpole te pakken. Vol vreugde bedankte hij zijn nieuwe team. Lachend meldde hij zich op de boordradio. Max Verstappen noteerde de tweede tijd, en dat is ook een opsteker voor hem.