De eerste en enige vrije training van het raceweekend in China zit erop. Op het Shanghai International Circuit werd de snelste tijd in deze sessie genoteerd door Lando Norris. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Aangezien er dit weekend maar één vrije training op het programma staat, wilde iedereen alle tijd nuttig gebruiken. Vrijwel alle coureurs kwamen dan ook de baan op toen de lichten op groen schoten. Alleen Lance Stroll leek eventjes te wachten voordat hij meters ging maken. Op zijn Aston Martin is dit weekend een mooi eerbetoon te vinden voor Eddie Jordan, de renstal uit Silverstone begon immers ooit als Jordan.

Lawson naast de baan

De baan is voorafgaand het evenement opnieuw geasfalteerd, en dat kon een uitdaging vormen voor de coureurs. Alexander Albon ging in de eerste minuten van de training wijd in bocht 1, terwijl Liam Lawson een klein tripje door het grind in bocht 2 maakte. Het leek erop dat de coureurs wat last hadden van de gladde baan, maar volgens Yuki Tsunoda klopt daar niets van. De Japanner liet enthousiast weten dat de grip beter aanvoelde dan vorig jaar.

Meters maken

In de eerste fase van de training reden de coureurs veel rondjes. Er werd vooral op de mediums gereden, en dat zorgde ervoor dat George Russell zich terugvond aan kop van de tijdenlijst. In de beginfase van de sessie was de Britse Mercedes-coureur zelfs de snelste coureur met een halve seconden voorsprong op zijn concurrenten.

Niet alles ging naar wens bij de teams en coureurs. Bij Yuki Tsunoda was duidelijk zichtbaar dat zijn achtervleugel begon te klapperen toen hij zijn DRS opende, en Liam Lawson stond eventjes in de pitlane terwijl zijn team naar de achterzijde van de wagen keek. Er was geen groot probleem voor de Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen, want hij was al snel weer te vinden op de baan.

Spin Leclerc

Ook bij Charles Leclerc ging niet alles goed. De Monegaskische Ferrari-coureur kende een groot moment bij het ingaan van de eerste bocht. Hij spinde, en stond achterstevoren in de grindbak. Hij kon echter zijn weg vervolgen, maar het was wel een opvallende zaak. Bij Andrea Kimi Antonelli waren er ook wat probleempjes, want hij merkte dat zijn banden een klein beetje begonnen te sluiten. Volgens Mercedes was dit echter bij meer coureurs het geval. Lewis Hamilton had het ook niet makkelijk, en ging wijd bij het insturen van de pitlane.

Problemen bij Doohan

De grootste problemen waren er bij Jack Doohan. De Australiër moest zijn Alpine naast de baan parkeren, omdat de auto er ineens mee stopte. Doohan riep dat er een probleem was met de power steering, maar zijn wagen kwam tot stilstand. Het zorgde voor een rode vlag, waardoor de overige coureurs een aantal minuten verloren. Bij het ingaan van de laatste tien minuten stond het licht dan ook op rood.

Softruns

Toen het licht weer op groen schoot, kwamen de overige coureurs de baan op met de zachte banden onder de auto. In de laatste minuten gingen ze nog even voor snelle rondjes. George Russell had moeite met het verbeteren van zijn snelste tijd, terwijl ook niet alles lekker ging bij Max Verstappen. Hij brak zijn snelle rondje af, en reed de pitlane weer in. Charles Leclerc oogde wel snel, al was zijn voorsprong op Lando Norris niet heel groot. Ook Lewis Hamilton zag er snel uit.

Lando Norris trapte in de slotseconden nog het gas in. Hierdoor stond de snelste tijd op zijn naam, en dat gaf McLaren een goed gevoel. De verschillen waren, klein maar dat maakte hem weinig uit.