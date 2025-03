De eerste Grand Prix van 2025 is een feit. In Australië ging de zege op het circuit van Albert Park naar Lando Norris. De tweede plaats ging naar Max Verstappen. Het podium in Melbourne werd vandaag compleet gemaakt door George Russell.

Het was nat en koud toen de coureurs zich op de grid verzamelden voor de start van de Australische Grand Prix. Twee coureurs ontbraken op de grid, want Liam Lawson en Oliver Bearman startten vanuit de pitlane. De overige coureurs gingen wel de grid op, waar de omstandigheden niet geweldig waren. Het was goed genoeg om te gaan racen, maar toch kreeg men te maken met een uitgestelde start.

De reden hiervoor was een crash van Isack Hadjar in de opwarmronde. De Franse debutant verloor de macht over het stuur in de eerste bochtencombinatie. Hij schoof achterwaarts de muur in, waardoor zijn auto zwaar beschadigd was geraakt. De overige coureurs verzamelden zich weer op de grid, waar de monteurs weer aankwamen rennen. Hadjar was ontroostbaar, huilend liep hij door de paddock. Hij kreeg steun van Anthony Hamilton en Stefano Domenicali.

Racestart

Lando Norris behield de leiding bij de start van de race. Hij sloeg een aantal van Max Verstappen af, die zeer goed wegkwam. De Nederlander moest eieren voor zijn geld kiezen, en nam de derde plaats in. Verstappen sloeg een bocht later toe, en nam de tweede plaats over van Oscar Piastri. Verder probeerden de coureurs het rustig te houden, maar dat plannetje viel letter en figuurlijk in het water.

Debutant Jack Doohan verloor de macht over het stuur, en hij vloog de muur in in de openingsronde. Voor Doohan is dat precies wat hij niet nodig heeft, aangezien hij onder druk staat bij Alpine. De Safety Car werd de baan opgestuurd, maar dat betekende niet dat alles goed ging. Carlos Sainz werd een passagier toen zijn Williams in de laatste bocht begon te glijden. Hij parkeerde zijn wagen in de muur, en ook bij hem was er veel teleurstelling.

DRS

Na een aantal rondjes achter de Safety Car ging het spektakel echt van start. Bij de herstart behield Norris de leiding, maar Verstappen was bij de les. Hij probeerde het gat met zijn Britse rivaal te verkleinen, maar ze hadden het een beetje lastig met de omstandigheden. Er begon wel een droge lijn te ontstaan, en na twaalf rondjes besloot de wedstrijdleiding dat het droog genoeg was voor de DRS.

De Safety Car had wel gevolgen voor een tweetal coureurs. Fernando Alonso en Yuki Tsunoda liepen tegen een onderzoek aan, omdat ze teveel afstand hadden gehouden achter de Safety Car. Even later werd duidelijk dat ook Alexander Albon en Lewis Hamilton een onderzoek aan hun broek kregen. Alonso werd op dat moment vrijgesproken, en de stewards besloten geen onderzoek meer te doen naar hem. Dat gold ook voor de andere drie coureurs.

Zeldzaam foutje

Aan de kop van het veld bleven dezelfde drie coureurs met elkaar vechten. Verstappen en Piastri openden de jacht op Norris, en het leek erop dat alles bij hetzelfde bleef. Verstappen maakte echter een zeldzaam foutje, waarbij hij een remfoutje maakte en over de natte kerb reed. Het kostte hem een seconde, maar dat was genoeg voor Piastri om hem in te halen. De thuisrijder opende daarna de jacht op zijn teamgenoot Norris.

Teamorders

Piastri wist het gat dicht te rijden, maar bij McLaren besloten ze in te grijpen. Ze gingen het verkeer inhalen, en daarom besloot McLaren om een teamorder uit te voeren. Toen ze de achterblijvers hadden ingehaald, mochten ze wel weer gaan vechten. Piastri had toen echter een grote achterstand, want hij had de grindbak aangeraakt waardoor hij kostbare tijd had verloren.

Alonso trapt chaos af

De omstandigheden werden steeds beter, en de teams begonnen te denken aan pitstops. Lang nadenken was niet nodig, want Fernando Alonso crashte. De ervaren Spanjaard maakte een zeldzaam foutje, tikte een natte kerb aan en gleed achterwaarts de muur in. De coureurs doken direct naar binnen, alleen bij Haas bleven ze op inters rijden. De McLarens wisselden naar harde banden, terwijl Verstappen een setje mediums kreeg. De lucht begon wel donkerder te worden, en bij McLaren begonnen ze zich zorgen te maken.

De Safety Car-fase duurde lang, want er was geen takelwagen in de buurt om de Aston Martin van Fernando Alonso op te ruimen. Het duurde zeer lang, en bij de herstart was de lucht bijna zwart. De regen kwam, en bij McLaren bleven ze waarschuwen. Na een paar rondjes ging het los, en opvallend genoeg werden ze volledig verrast. Beide coureurs schoven het grind in.

Regen zorgt voor extra chaos

Norris hield de controle, maar Piastri spinde. Hij moest de controle terugvinden, en dat leverde hem een rondje achterstand op. Verstappen kreeg de leiding in de schoot geworpen, en bleef doorrijden. Het leek de juiste keuze te zijn, want hij kwam er aardig doorheen. Norris dook wel naar binnen, maar de Ferrari's deden dat niet. Na een paar rondjes besloten ze Verstappen wel naar binnen te halen, en toen kwam de Safety Car weer het asfalt op.

Bizarre chaos

Liam Lawson en Gabriel Bortoleto waren op hetzelfde moment van de baan gevlogen, en dat gebeurde op het moment dat Norris de leiding had overgenomen van Hamilton. Bij Ferrari kwamen ze erachter dat het toch te nat was, en onder de Safety Car kwamen ze naar binnen. Hierdoor vielen ze terug naar de negende en tiende plaats. Het was niet de juiste call van het team.

De natgerende fans in Melbourne werden nog getrakteerd op een smaakvol toetje. Bij de herstart besloot Verstappen er vol voor te gaan. Hij opende de aanval, en kreeg zelfs de hulp van de DRS. Het verschil was heel klein, maar Norris hield stand. De Brit won, en na ruim duizend dagen verloor Verstappen de koppositie in het wereldkampioenschap. De regen zorgde voor een prachtige start van het seizoen. Het spektakel was groot, de verrassingen waren er en Norris liet zien dat hij zeker onder druk kan presteren.