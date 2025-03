De eerste dag van het eerste raceweekend van 2025 zit er alweer op. Op het circuit van Albert Park in Melbourne werd in de tweede vrije training de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Hij was sneller dan Oscar Piastri, die tweede werd. Daarachter ging de derde tijd naar Lando Norris.

De tweede vrije training begon druk. Vrijwel alle coureurs doken direct de Australische baan op. Op het hete asfalt was het direct dringen geblazen. Liam Lawson reed stapvoets de pitlane uit, maar daar had Lando Norris geen zin in. De Britse McLaren-coureur ging met twee wielen over het gras om Lawson te passeren bij het uitrijden van de pits. Het zorgde voor grote verbazing bij de Nieuw-Zeelander. Alhoewel de coureurs hun best deden om veel data te verzamelen, zal het niet veel uitmaken. De Grand Prix van Australië zal waarschijnlijk onder natte omstandigheden worden verreden.

Bearman

Ook Max Verstappen kwam direct de baan op. In de openingsfase van de training kende hij een momentje, maar dat leverde geen problemen op. Problemen waren er wel bij het team van Haas. Na zijn crash in de eerste vrije training stond Oliver Bearman aan het begin van de sessie namelijk nog steeds binnen. De schade was groot, en de monteurs van het Amerikaanse team moesten aan de bak.

Hülkenberg

Ook bij het team van Sauber moesten de monteurs even hard werken. Nico Hülkenberg ging volgas door het grind in de beruchte bocht zes. Hij vroeg het team direct op de auto te controleren. Bij Sauber deden ze dat, en dat zorgde voor een klusje. Het was niet zijn eerste probleempje van de dag, want aan de beginfase meldde hij dat hij de plug van de brandblusser aan boord in zijn hand had.

Na zo'n twintig minuten schroefden de coureurs de zachte banden onder de wagens. Het was tijd voor de snelle rondjes, en dat zorgde voor spektakel. Liam Lawson kwam als eerste de baan op met de softs, maar hij had het overduidelijk heel moeilijk. Zijn tijd was dan ook niet om over naar huis te schrijven. Sterker nog, hij was op dat moment langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen op de mediums.

Wisselende softruns

Bij Yuki Tsunoda ging het wel naar wens, want hij noteerde zelfs eventjes de snelste tijd in de training. Hij mocht hier een paar minuten van genieten, want toen kwam Lando Norris langs. De Britse titelfavoriet kende een goede en snelle sessie, maar dat kon niet over iedereen worden gezegd. George Russell had het lastig in zijn eerste softrun, en ook bij Max Verstappen ging het niet helemaal naar wens.

In zijn eerste rondje op de zachte band ging Verstappen een beetje wijd, waardoor hij werd gedwongen om zijn rondje af te breken. Hoofdschuddend ging hij iets langzamer rijden, om even later voor zijn tweede pushlap te gaan. Hij moest het op dat moment doen met de tiende tijd, al viel hij daarna iets terug, aangezien een aantal andere coureurs nog snellere rondjes wisten te rijden.

Snelle Leclerc

Lando Norris kon niet heel lang genieten van zijn snelste tijd. Als één van de laatste coureurs reed Charles Leclerc zijn rondje op de zachte banden. De Monegaskische Ferrari-coureur trapte het gas in, en hij was sneller dan Norris. Hierdoor vond hij zichzelf terug aan kop van de tijdenlijst. Norris verloor overigens nog een plekje, omdat thuisrijder Oscar Piastri ook snel ging in zijn snelle run.

Tegenvallers

Verstappen trapte even later wel weer het gas in. De Nederlandse coureur noteerde na zijn tegenvallende eerste getimede softrun een zevende tijd. Het was niet helemaal wat hij had gehoopt, en zijn achterstand op de snellere coureurs was nogal fors. Zijn voorsprong op zijn teamgenoot Lawson was wel groot, de Nieuw-Zeelandse coureur had geen super snelle sessie, en dat was een flinke domper.

Ook Andrea Kimi Antonelli kende geen supersessie in Melbourne. De Italiaanse coureur bleef steken op de zestiende plaats, terwijl zijn Mercedes-teamgenoot George Russell de tiende tijd reed. Bij het team van Williams waren ze snel in VT1, maar nu moesten Carlos Sainz en Alexander Albon het doen met de elfde en de twaalfde tijd. Voor Bearman was het een teleurstellende dag, want hij kwam amper in actie.