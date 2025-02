Testupdate 1: Spinnende Lawson bezorgt Red Bull kopzorgen, Antonelli snel

De testweek in Bahrein is afgetrapt. Op het circuit van Sakhir werd in de ochtendsessie de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar Liam Lawson. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Alexander Albon.

Het was redelijk fris met een aardige wind toen de sessie om 08:00 Nederlandse tijd van start ging. Debutant Andrea Kimi Antonelli kwam als eerste de baan op in zijn Mercedes-bolide. Bij Red Bull was het de beurt aan Liam Lawson, terwijl Ferrari ervoor koos om Lewis Hamilton te laten rijden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon hierdoor zijn eerste officieuze meters maken voor het Italiaanse team.

Veel actie was er niet in de eerste uren van de testsessie. Er vonden geen noemenswaardige incidenten plaats, en de coureurs reden simpelweg hun rondjes. Opvallend genoeg leken ze bij constructeurskampioen McLaren rustig aan te doen. Ze reden met Oscar Piastri opvallend weinig rondjes, en ze leken zich te focussen op compleet andere zaken. Problemen leken er niet te zijn, en dat was ook bij andere teams het geval.

Regen van onderdelen

Het enige team wat in de eerste uurtjes echt een probleem leek te hebben, was Red Bull. Liam Lawson verloor namelijk wat onderdelen op het rechte stuk. Hij kon echter gewoon zijn weg vervolgen, wat dus suggereerde dat de problemen niet zo groot waren. Hij kon verder gewoon meters maken, en het zag er zeer stabiel uit. In de laatste fase van de sessie maakte hij wel nog een foutje, al was hij zeker niet de enige coureur die dit deed. Ook Hamilton en Oscar Piastri kende een aantal momentjes.

Spin

Lawson zorgde vlak voor de start van het laatste uur voor het grootste momentje van de dag. De Nieuw-Zeelander spinde bij het ingaan van bocht 3. Hij hield de auto op de baan en uit de grindbak, maar het was geen positief moment voor Lawson en Red Bull. Het zorgde direct voor geruchten over de wagen en het team, zijn de problemen van vorig jaar namelijk nog steeds aanwezig?

Lekker veel rondjes

Bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls leken er minder problemen te zijn, want Yuki Tsunoda reed zeer veel rondjes. Bij het ingaan van het laatste uur zat hij al boven de zestig rondjes. Dit gold ook voor Antonell, terwijl weinig teams echt problemen leken te hebben. Elk team reed in de ochtendsessie namelijk minimaal dertig rondjes. Het was een ochtend zonder al te grote problemen voor de teams, en dat zorgde voor tevredenheid. Later deze week kunnen ze mogelijk tegen minder tracktime aanlopen, als er een kans is om regen.