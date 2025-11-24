user icon
'Lawson maakt nog kans op een stoeltje'

'Lawson maakt nog kans op een stoeltje'
  Gepubliceerd op 24 nov 2025 18:44
  comments 6
  Door: Jesse Jansen

Liam Lawson heeft nog steeds geen zitje voor volgend seizoen, maar oud-kampioen Damon Hill ziet wel kansen voor de jonge coureur. Lawson werd na twee races al uit de Red Bull gezet en vervangen door Yuki Tsunoda. Nu gaat het tussen de Japanner en Lawson om een stoeltje bij Racing Bulls. 

Volgens Hill is Lawson erg zelfverzekerd en dat zou hem erg ver kunnen brengen in de Formule 1. Door goede resultaten te behalen in Qatar en Abu Dhabi zou Lawson nog een extra kans moeten kunnen bieden in de Formule 1. 

Lawson heeft nog een kans

Hill vertelt in de Pit Lane Chronicle Substack dat Lawson nog altijd een kans maakt in de Formule 1: "Het is erg indrukwekkend geweest. Ik bedoel, er zijn een paar verrassingen, zoals Isack Hadjar bijvoorbeeld. Bortoleto, Colapinto... Ik bedoel, Colapinto is een beetje wild, maar hij is leuk om naar te kijken."

"Ja, er zitten een paar behoorlijk indrukwekkende nieuwkomers bij. Liam Lawson ook, die tekenen van aanpassingsvermogen vertoont. Het zijn namen die volgens mij nog lang zullen blijven hangen. Het lijkt erop dat. Je moet volgens mij een behoorlijk dikke huid hebben om te kunnen overleven in de F1, dus ik denk dat hij zeker geschikt is voor deze taak."

Liam Lawson moet met Arvid Lindblad en Yuki Tsunoda strijden om een zitje voor Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander staat in de ranglijst boven Yuki Tsunoda met zes punten. Arvid Lindblad staat momenteel zevende in de Formule 2, dus het lijkt erop dat Lawson een van de betere van de drie is. 

Wie maakt de meeste kans op het stoeltje?

Nu Max Verstappen en Isack Hadjar al bevestigd zijn voor 2026, zijn er nog twee zitjes beschikbaar bij de twee Red Bull-teams. Lindblad heeft al twee sessies gereden voor Red Bull Racing, dus wie er volgend seizoen in de F1 rijdt voor de Red Bull-teams is nog onbekend.

Reacties (6)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.651

    Lawson nog niet in zak en as.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 18:49
  • VES

    Posts: 1.671

    Zowel Lawson als Tsunoda en Hadjar maken nog een kans op een Red Bull Racing stoeltje in 2026
    Als een van hun drieën Norris een DNF kan bezorgen.

    🎼Bye Lando, Bye Lando, Amigo Adios 👋 🎼

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 19:00
    • VES

      Posts: 1.671

      https://youtube(.)com/shorts/Q2myzeeses4?si=xLU-2lS4Lx9s3Ejs

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 19:40
  • Adelaide1989

    Posts: 9

    Heeft die Lawson dit seizoen eens iemand ingehaald zonder er tegenaan te rijden? Deze koekenbakker kan best samen met Tsunoda een andere sport gaan beoefenen.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 19:01
  • Larry Perkins

    Posts: 61.651

    Had ik toch bijna het hele stuk voor niks gelezen, maar gelukkig wordt Max nog in de laatste alinea genoemd...

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 19:02
  • AUDI_F1

    Posts: 3.424

    We wachten het gewoon af, je weet niet wat Dr. Helmut Marko voor 2026 bedacht heeft.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 19:04

