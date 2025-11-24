Liam Lawson heeft nog steeds geen zitje voor volgend seizoen, maar oud-kampioen Damon Hill ziet wel kansen voor de jonge coureur. Lawson werd na twee races al uit de Red Bull gezet en vervangen door Yuki Tsunoda. Nu gaat het tussen de Japanner en Lawson om een stoeltje bij Racing Bulls.

Volgens Hill is Lawson erg zelfverzekerd en dat zou hem erg ver kunnen brengen in de Formule 1. Door goede resultaten te behalen in Qatar en Abu Dhabi zou Lawson nog een extra kans moeten kunnen bieden in de Formule 1.

Lawson heeft nog een kans

Hill vertelt in de Pit Lane Chronicle Substack dat Lawson nog altijd een kans maakt in de Formule 1: "Het is erg indrukwekkend geweest. Ik bedoel, er zijn een paar verrassingen, zoals Isack Hadjar bijvoorbeeld. Bortoleto, Colapinto... Ik bedoel, Colapinto is een beetje wild, maar hij is leuk om naar te kijken."

"Ja, er zitten een paar behoorlijk indrukwekkende nieuwkomers bij. Liam Lawson ook, die tekenen van aanpassingsvermogen vertoont. Het zijn namen die volgens mij nog lang zullen blijven hangen. Het lijkt erop dat. Je moet volgens mij een behoorlijk dikke huid hebben om te kunnen overleven in de F1, dus ik denk dat hij zeker geschikt is voor deze taak."

Liam Lawson moet met Arvid Lindblad en Yuki Tsunoda strijden om een zitje voor Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander staat in de ranglijst boven Yuki Tsunoda met zes punten. Arvid Lindblad staat momenteel zevende in de Formule 2, dus het lijkt erop dat Lawson een van de betere van de drie is.

Wie maakt de meeste kans op het stoeltje?

Nu Max Verstappen en Isack Hadjar al bevestigd zijn voor 2026, zijn er nog twee zitjes beschikbaar bij de twee Red Bull-teams. Lindblad heeft al twee sessies gereden voor Red Bull Racing, dus wie er volgend seizoen in de F1 rijdt voor de Red Bull-teams is nog onbekend.