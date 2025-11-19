Drie zitjes zijn nog niet gevuld voor de Formule 1-grid van 2026, en deze zitjes bevinden zich bij de Red Bull-teams. Red Bull Racing heeft Max Verstappen al vastgelegd voor 2026, maar de rest is nog onzeker. Racing Bulls-teambaas Alan Permane zegt dat het niets met de nieuwe reglementen te maken heeft.

Er gaan meerdere geruchten rond voor de twee zitjes bij Racing Bulls, maar Arvid Lindblad, Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn de drie meest genoemde namen. Permane geeft hierover nog weinig inzichten, omdat hij de keuze niet zelf maakt.

Heeft het uitstel met de nieuwe regels te maken?

"Nee, helemaal niet. Het heeft niets te maken met de nieuwe regels", legde Permane uit aan Motorsport.com. "We zijn zelf verwikkeld in een zeer spannende strijd, maar ook Red Bull is verwikkeld in een zeer spannende strijd in het constructeurskampioenschap. We willen gewoon wat stabiliteit, en dat kan wel eens tot het einde van het seizoen duren. Dus misschien kom je er pas maandagochtend na Abu Dhabi achter", legt Permane uit.

Toch geeft Permane wel uitleg over het type coureur dat hij graag in de auto wil: "Je wilt altijd een ervaren coureur. We zien bij James en zijn twee superervaren coureurs dat ze vrijwel elk weekend meteen goed presteren", vertelt Permane over de Williams-coureurs. De coureur die het meest aansluit bij de wensen van Permane is Tsunoda, want de Japanner heeft de meeste ervaring van de drie.

"En dat wil niets afdoen aan onze jongens, maar ervaring telt altijd mee. Niets gaat boven snelheid, dat is duidelijk. Dus je moet die snelheid hebben. Dat zal ongetwijfeld helpen voor volgend jaar. Aan de andere kant kun je er ook naar kijken en zeggen: iedereen begint met een schone lei. Niemand heeft ervaring met deze regels. Ik vermoed dus dat er veel simulatiewerk zal worden verricht – dat is nu al aan de gang – en zodra het seizoen voorbij is, zal dat alleen maar toenemen. Dus ja, het is zeker belangrijk."

Welke coureur maakt de meeste kans?

Liam Lawson en Yuki Tsunoda hebben beide al ervaring in de Formule 1. Tsunoda draait al vijf seizoenen mee en Lawson heeft dit jaar zijn allereerste complete seizoen gereden. Lindblad heeft dit jaar zijn debuut gemaakt in de Formule 2 en dus veel minder ervaring. Wel heeft de jonge coureur al twee trainingen gereden voor Red Bull Racing. Het is Liam Lawson die tot nu toe de meeste punten heeft van het drietal.