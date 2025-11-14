user icon
Interne politiek lijkt Red Bull-strijd te beslissen: "Tsunoda heeft een voordeel"

  • Gepubliceerd op 14 nov 2025 14:47
  • comments 14
  • Door: Jesse Jansen

Red Bull  heeft nog altijd niet bekend gemaakt wie de resterende stoeltjes binnen de twee teams krijgen. Er zijn drie coureurs die kans maken op een stoeltje, maar er zijn nog twee stoeltjes over. Oud-coureur Juan Pablo Montoya vertelt dat Yuki Tsunoda een voordeel heeft op de andere twee coureurs. 

Tsunoda, Liam Lawson en Arvid Lindblad zijn de drie coureurs die  vechten om een zitje bij een Red Bull-team; hier vallen Red Bull Racing en Racing Bulls onder. Volgens Montoya zijn het vooral de politieke meningen binnen Red Bull dat Japanse coureur moet gaan redden. 

Politieke meningen binnen Red Bull?

Red Bull staat erom bekend dat het niet heel zuinig is met zijn coureurs. Zo zijn Pierre Gasly, Alex Albon en Liam Lawson alle drie zonder pardon aan de kant geschoven bij Red Bull Racing. Nu Tsunoda niet geheel volgens de richtlijnen van het team presteert bestaat de kans dat ook hij aan de kant geschoven gaat worden. Montoya vertelt in zijn podcast MontoyAS waarom de Japanner juist wel volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt. 

"Ik denk dat er een kleine kans is vanwege de politiek en ik wil het hier niet over hebben, maar het is niet zo zwart-wit, want als ik het zo aan je voorleg: als Helmut de beslissingen zou nemen, zou ik zeggen dat hij voor 90% weg zou zijn. Maar op dit moment zijn de zaken een beetje veranderd; ze zijn iets politieker geworden. Red Bull Oostenrijk lijkt mij iets meer controle te willen hebben over wat er in het team gebeurt. Dus nu zullen de manier waarop beslissingen worden genomen en de dingen die gebeuren een beetje veranderen, vooral omdat er drie stoelen zijn."

De drie stoelen waar Montoya op hint zijn er een bij Red Bull en twee bij Racing Bulls. Aangezien Isack Hadjar naar alle waarschijnlijkheid verzekerd is van een stoeltje bij het team, blijven er nog maar twee plaatsen over. Een van die zitjes lijkt voor Lindblad te zijn, zo ziet ook Montoya: "Lindblad gaat zeker promoveren; het is de vraag of Yuki vertrekt of dat Liam Lawson vertrekt. Theoretisch gezien is dat het plan."

Tsunoda of Lawson?

Het blijft een lastige vraag wie de betere coureur is: Liam Lawson of Yuki Tsunoda. De Japanner heeft al een tijdje ervaring in de Formule 1, want hij debuteerde voor het toenmalige AlphaTauri. Hij deed dit in 2021 en tijdens zijn rookiejaar haalde hij ook zijn beste prestatie tot nu toe: de vierde plek. De Japanner heeft een statistiek waar die minder trots op moet zijn en dat is dat hij nog nooit binnen de top tien is gefinisht in het wereldkampioenschap. 

Liam Lawson heeft zijn debuut gemaakt in 2023 als teamgenoot van Tsunoda. Ook hij maakte zijn debuut voor AlphaTauri, maar heeft in 2025 pas zijn allereerste vaste stoeltje gekregen. Die kreeg hij bij Red Bull Racing, maar hij werd na twee races al vervangen door Tsunoda. De Nieuw-Zeelander behaalde de achttiende en twintigste positie in de kwalificatie en viel eenmalig uit en behaalde de twaalfde plek in China. Toen Tsunoda kwam, leek er aan het begin verbetering te zijn, want de Japanner behaalde punten tijdens zijn tweede race voor het moederteam. 

"Het werk dat Yuki doet is dus niet ideaal, maar hij is wel verbeterd. Als ze Yuki nog een jaar de tijd geven, denk ik dat hij dingen op een rijtje kan krijgen. Het zou dus niet zo logisch zijn om hem te ontslaan", zo oordeelt Montoya.

Reacties (14)

  • HarryLam

    Posts: 5.013

    Dan krijg je hetzelfde verhaal als met Riciardo, wachten , wachten en wachten op verbetering die nooit komt, zinloos.

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 14:56
    • HermanInDeZon

      Posts: 322

      Tja ... en met Lawson, Perez, Albon en iedereen anders die er sinds Ricciardo geweest is ...

      En dan zou het met Hadjar wel ineens lukken?

      Het is overduidelijk een probleem met de auto - dus kunnen ze net zo goed dat oplossen dan nogmaals een andere rijder er in zetten

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 15:06
    • Canson Po

      Posts: 2.810

      Ik zou alles laten zitten, dus Lindblad ook nog een extra jaar F2.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 15:53
  • Pietje Bell

    Posts: 31.902

    De afkorting WAG, Wives And Girlfriends van de F1 coureurs krijgt ineens
    een andere betekenis: We Are Golddiggers.
    Er zijn geen jonge vermogende F1 coureurs meer beschikbaar, dan maar een tennisser.

    Ocon (29) heeft 5 jaar een relatie gehad met de Italiaanse makelaar Elena Berri.
    Zij (27) heeft sinds kort een relatie met Carlos Alcaraz (22) de nr 1 tennisser van de wereld.

    Mick Schumacher heeft een 2-jarige relatie gehad met het Deense model Laila Hasanovic.
    Zij heeft nu een relatie met Jannik Sinner (24), de nr 2 tennisser van de wereld!!

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 15:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.902

      Alcaraz: Totaal prijzengeld $ 54.776.695 .

      Dat is zonder sponsorcontracten, reclamecampagnes en luxe deals meegerekend.

      Sinner: In totaal heeft hij inmiddels al meer dan 50 miljoen dollar aan prijzengeld verdiend.

      Dat is zonder sponsorcontracten, reclamecampagnes en luxe deals meegerekend.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 15:45
    • patrob

      Posts: 1.613

      Die kunnen dus geen van beiden dat appartement van Max betalen als ik het zo bekijk Pietje.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 15:52
    • Larry Perkins

      Posts: 61.479

      Hooguit de luxe bezemkast, maar die houdt Max al voor andere belangrijke bezigheden bezet...

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 16:02
    • Pietje Bell

      Posts: 31.902

      Kort geheugen @Larry? Ik zei gisteren toch dat Max daar nu de bezemkast niet meer voor nodig heeft. Wacht maar ff af. Je hoort het vanzelf.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 16:05
    • Larry Perkins

      Posts: 61.479

      Ben benieuwd!

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 16:40
    • HarryLam

      Posts: 5.013

      Max doet dat soort dingen niet hoor...

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 16:58
    • Pietje Bell

      Posts: 31.902

      Welk soort dingen bedoel je @Harry?

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 17:03
    • IreneE

      Posts: 156

      allemaal kringen waar wij ons niet in kunnen wurmen, van de ene kant (ladies) en niet van de andere (germs)... het zal misschien aan mij liggen, maar ik begrijp even niet waar de comment over dit onderwerp vandaan komt in relatie tot het stukje editorial..... stiekem vind ik het wel "interesting"

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 17:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.902

      @Irene, ik volg het tennissen op de voet net als de F1 en las dit, maar aangezien hier zelden een artikel over Haas, Ocon en al helemaal niet over Mick Schumacher geplaatst wordt heb ik het gewoon maar ergens onder geplaatst.

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 17:34
  • IreneE

    Posts: 156

    ik voel me niet "bekwaam" en onderlegd genoeg om er een oordeel over te hebben.. Ik was onder de indruk van Liam's Sao Paolo stint van 52 rondes op de Mediums omdat toch plots de strategie wijzigde naar een 1-stop. Los daarvan denk ik wel dat Yuki, die echt geen pannenkoek is, het verduiveld lastig heeft gehad vanaf het moment dat hij in die tweede Red Bull werd geplaatst en alle resultaten moeten toch ook enigszins met relativering worden bekeken...

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 17:00

