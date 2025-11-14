Red Bull heeft nog altijd niet bekend gemaakt wie de resterende stoeltjes binnen de twee teams krijgen. Er zijn drie coureurs die kans maken op een stoeltje, maar er zijn nog twee stoeltjes over. Oud-coureur Juan Pablo Montoya vertelt dat Yuki Tsunoda een voordeel heeft op de andere twee coureurs.

Tsunoda, Liam Lawson en Arvid Lindblad zijn de drie coureurs die vechten om een zitje bij een Red Bull-team; hier vallen Red Bull Racing en Racing Bulls onder. Volgens Montoya zijn het vooral de politieke meningen binnen Red Bull dat Japanse coureur moet gaan redden.

Politieke meningen binnen Red Bull?

Red Bull staat erom bekend dat het niet heel zuinig is met zijn coureurs. Zo zijn Pierre Gasly, Alex Albon en Liam Lawson alle drie zonder pardon aan de kant geschoven bij Red Bull Racing. Nu Tsunoda niet geheel volgens de richtlijnen van het team presteert bestaat de kans dat ook hij aan de kant geschoven gaat worden. Montoya vertelt in zijn podcast MontoyAS waarom de Japanner juist wel volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt.

"Ik denk dat er een kleine kans is vanwege de politiek en ik wil het hier niet over hebben, maar het is niet zo zwart-wit, want als ik het zo aan je voorleg: als Helmut de beslissingen zou nemen, zou ik zeggen dat hij voor 90% weg zou zijn. Maar op dit moment zijn de zaken een beetje veranderd; ze zijn iets politieker geworden. Red Bull Oostenrijk lijkt mij iets meer controle te willen hebben over wat er in het team gebeurt. Dus nu zullen de manier waarop beslissingen worden genomen en de dingen die gebeuren een beetje veranderen, vooral omdat er drie stoelen zijn."

De drie stoelen waar Montoya op hint zijn er een bij Red Bull en twee bij Racing Bulls. Aangezien Isack Hadjar naar alle waarschijnlijkheid verzekerd is van een stoeltje bij het team, blijven er nog maar twee plaatsen over. Een van die zitjes lijkt voor Lindblad te zijn, zo ziet ook Montoya: "Lindblad gaat zeker promoveren; het is de vraag of Yuki vertrekt of dat Liam Lawson vertrekt. Theoretisch gezien is dat het plan."

Tsunoda of Lawson?

Het blijft een lastige vraag wie de betere coureur is: Liam Lawson of Yuki Tsunoda. De Japanner heeft al een tijdje ervaring in de Formule 1, want hij debuteerde voor het toenmalige AlphaTauri. Hij deed dit in 2021 en tijdens zijn rookiejaar haalde hij ook zijn beste prestatie tot nu toe: de vierde plek. De Japanner heeft een statistiek waar die minder trots op moet zijn en dat is dat hij nog nooit binnen de top tien is gefinisht in het wereldkampioenschap.

Liam Lawson heeft zijn debuut gemaakt in 2023 als teamgenoot van Tsunoda. Ook hij maakte zijn debuut voor AlphaTauri, maar heeft in 2025 pas zijn allereerste vaste stoeltje gekregen. Die kreeg hij bij Red Bull Racing, maar hij werd na twee races al vervangen door Tsunoda. De Nieuw-Zeelander behaalde de achttiende en twintigste positie in de kwalificatie en viel eenmalig uit en behaalde de twaalfde plek in China. Toen Tsunoda kwam, leek er aan het begin verbetering te zijn, want de Japanner behaalde punten tijdens zijn tweede race voor het moederteam.

"Het werk dat Yuki doet is dus niet ideaal, maar hij is wel verbeterd. Als ze Yuki nog een jaar de tijd geven, denk ik dat hij dingen op een rijtje kan krijgen. Het zou dus niet zo logisch zijn om hem te ontslaan", zo oordeelt Montoya.