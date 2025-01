Wat mogen de teams doen tijdens een shakedown?

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Volgende maand gaan de nieuwe auto’s voor het eerste de baan op. Vandaag lekte uit dat Max Verstappen op 25 februari zijn eerste meters gaat rijden in zijn nieuwe RB21. Red Bull organiseert een zogenaamde shakedown, maar wat is dit precies en wat mogen de teams dan doen?

Alle teams zijn hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe auto’s, en voordat de wintertest in Bahrein wordt verreden gaan de meeste teams al de baan op met hun nieuwe wagens. Ze zullen zogenaamde shakedowns uitvoeren, maar hier mogen ze geen uitgebreide testdag van maken.

Autosportfederatie FIA houdt immers tegen dat de teams uitgebreide testprogramma’s gaan afwerken met hun nieuwe auto’s. Ze hebben regels opgesteld voor het rijden met auto’s buiten officiële sessies om. Deze regels staan omschreven in artikel tien van de Sporting Regulations.

Promotional Events

Bij een shakedown moeten de teams zich houden aan de regels volgens artikel 10.4. Deze paragraaf luistert naar de naam ‘TCC Promotional Events’. TCC staat voor Testing of Current Cars, waar aparte regels voor gelden. Aangezien het in dit geval om Promotional Events gaat, moeten de teams zich bij een shakedown aan deze regels houden.

Het gaat hier niet om een echte test, want een shakedown is niet veel meer dan een filmdag. Met een filmdag voldoen de teams aan de regels, en ze kunnen dan ook zeker niet voluit gaan met hun nieuwe auto’s. Volgens de regels moeten de teams tijdens zo’n dag puur en alleen de baan opgaan voor marketing- en promotiedoeleinden. Ze mogen in totaal slechts 200 kilometer rijden, maar die moeten ze wel op die dag rijden. Ze mogen dus geen filmweek organiseren waar ze elke dag een paar kilometer rijden. Per jaar mag een team twee filmdagen afwerken.

Minder vrijheid

Tijdens deze Promotional Events moeten de coureurs zich aan bepaalde regels houden. Ze mogen bijvoorbeeld niet rijden met de normale banden van Pirelli. Voor een filmdag krijgen ze banden geleverd die speciaal zijn ontwikkeld voor dit soort dagen. Daarnaast moeten ze een zogenaamde ‘electronic control unit’ (ECU) van de FIA op de auto plaatsen. Op deze manier kan de FIA controleren of de teams zich wel aan de regels houden.

De regels zijn dus heel erg verschillend vergeleken met bijvoorbeeld TPC-tests. Bij deze tests met oudere wagens hebben de teams veel meer vrijheden. Maar het betekent niet dat de teams niets hebben aan zo’n filmdag, het geef ze de perfecte kans om de eerste kinderziektes in het vizier te krijgen.

Kennismaking

Tijdens de shakedown maken de coureurs immers voor het eerst kennis met de nieuwe auto. Ze krijgen voor het eerst een indruk van de auto, en het team kan zien of alles doet wat het moet doen. Alhoewel ze dus niet alles kunnen doen, kunnen ze wel zien of er iets misgaat. Het is dus een soort testritje, waarbij je kan aanvoelen of alles doet wat het moet doen.

Het mes snijdt aan twee kanten: het team kan veel beeldmateriaal schieten voor promotiedoeleinden, en ze maken kennis met hun auto. Tijdens de testdagen kunnen ze echt gaan testen, maar de shakedown is misschien wel de eerste belangrijke test van het jaar.