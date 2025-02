Teams grepen in na veelbesproken regelwijziging FIA

Autosportfederatie FIA zorgde in de wintermaanden voor de nodige ophef. Ze besloten toch in te grijpen bij de flexiwings, terwijl ze dat eerder niet wilden doen. Volgens Williams-teambaas James Vowles hebben de teams de FIA hier tot de orde geroepen.

De bewegende vleugels speelden vorig jaar een grote rol in de Formule 1. Vooral het team van McLaren maakte gebruik van flexende vleugels. De achtervleugel die ze gebruikten in Azerbeidzjan deed veel stof opwaaien. De FIA stelde dat de vleugel niet illegaal was, maar ze vroegen McLaren toch om het onderdeel niet meer te gebruiken. Ook de voorvleugel was onderdeel van gesprek, maar hier weigerde de FIA in te grijpen.

Teams grepen in

Ze wilden de flexiwings niet in de ban doen. In de winter kwam daar echter verandering in, en de FIA kwam met een nieuwe technische richtlijn. Vanaf de Spaanse Grand Prix zijn de vleugels verboden. Williams-teambaas James Vowles liet tijdens de launch aan de internationale media weten dat de teams hebben ingegrepen: "Allereerst helpt deze informatie misschien een beetje. Uit mijn hoofd zouden ze het oorspronkelijk bij de zevende race aanpassen. Wij hebben toen aangegeven dat de Grand Prix van Monaco ertussen zit, waardoor het voor de teams lastig is om de juiste voorvleugels mee te brengen. Dus we hebben het terugverwezen tot na Monaco."

Weinig problemen

De teams hebben dus ingegrepen, en veel mensen zijn benieuwd wat de gevolgen gaan zijn. Vowles stelt dat Williams weinig problemen heeft met de regelwijziging: "Onze voorvleugel was al in productie toen de regels werden aangepast. Als resultaat zul je zien dat teams verder zijn op dat gebied, al doet iedereen wat ze kunnen. Ik denk niet dat we de marktleider zijn op het gebied van voorvleugels. Echter wil ik wel zeggen dat de regels mij geen hoofdbrekens of problemen opleveren. Het heeft waarschijnlijk meer invloed op andere teams."