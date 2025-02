Red Bull woedend op FIA na plotselinge regelwijziging flexiwings

De flexiwings speelden vorig jaar een grote rol in de Formule 1. De doorbuigende vleugels zorgden voor controverse, maar de FIA leek niet te willen ingrijpen. Het zorgde ervoor meer teams zich gingen bezighouden met het ontwikkelen van zo'n vleugel. Nu de FIA wel heeft ingegrepen, zorgt dat voor woede bij Red Bull Racing.

Red Bull klaagde vorig jaar steen en been over de bewegende vleugels van de concurrentie. Ze wezen vooral naar het team van McLaren, want bij de Britse renstal bogen de vleugels opvallend ver door. De achtervleugel waarmee ze reden in Azerbeidzjan werd in eerste instantie niet verboden, maar de FIA vroeg ze uiteindelijk wel om het onderdeel niet meer te gebruiken. Ook de voorvleugel boog flink door, maar de FIA weigerde in te grijpen.

U-turn van de FIA

Dit zorgde ervoor dat ze bij Red Bull toegaven dat ze ook maar naar een flexiwing moesten kijken. Het onderdeel was blijkbaar niet illegaal, en het zou ze winst kunnen opleveren. Op vrijdag werd echter duidelijk dat de FIA tóch gaat ingrijpen. Ze hebben een nieuwe technische richtlijn opgesteld, en ze gaan in twee fases ingrijpen. Vanaf de start van het seizoen worden er tests met de achtervleugel ingevoerd, en vanaf de Spaanse Grand Prix wordt er ook gekeken naar de voorvleugels.

Woede

De Spaanse Grand Prix is de negende race op de F1-kalender. De teams kunnen dus nog wel eventjes met bewegende vleugels rijden, maar daarna kunnen de designs de prullenbak in. Volgens het Italiaanse AutoRacer heeft Red Bull veel tijd en geld geïnvesteerd in het ontwikkelen van flexibele vleugels voor de nieuwe RB21. Het medium meldt dat het Oostenrijkse team woedend is dat er vlak voor het seizoen toch is besloten om in te grijpen. Hierdoor gaat er immers veel geld en tijd verloren.

De vraag is nu: wie heeft ervoor gezorgd dat de FIA gaat ingrijpen? Teams zoals Red Bull waren altijd kritisch, maar ze waren nu bezig met het ontwikkelen van een flexiwing. Het zou dan ook niet logisch zijn als ze zelf zouden aandringen op een nieuwe technische richtlijn. Volgens AutoRacer denken veel teams dat McLaren de FIA onder druk heeft gezet. Het team profiteerde vorig jaar van de flexiwings, maar in Abu Dhabi zagen ze de concurrentie dichterbij komen. Volgens AutoRacer dringen teams die met de innovatie zijn gekomen wel vaker aan op een verbod, omdat ze zelf al hebben nagedacht over een alternatief.