Officieel: Alpine kaapt Colapinto weg bij Williams en tekent meerjarige deal

Franco Colapinto heeft een meerjarige deal getekend bij het team van Alpine. Bij de renstal uit Enstone-Viry wordt de Argentijn test- en reservecoureur.

De pas 21-jarige Franco Colapinto werd na de Grand Prix van Italië toch een tikkeltje verrassend de opvolger van de bij Williams weggestuurde Logan Sargeant. De Amerikaan was tijdens de derde training op Zandvoort voor de zoveelste keer gecrasht in 2024, wat voor teambaas James Vowles de druppel was die de emmer deed overlopen.

Colapinto werd zodoende de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon en presteerde zeer goed. Hij kon zijn Thais-Britse teamgenoot prima bijhouden, zorgde ervoor dat er voor het eerst sinds Silverstone 2022 eindelijk weer eens een teamgenoot sneller was dan Albon en wist in Bakoe en Austin punten te scoren. Het zorgde ervoor dat de man uit Pilar op de radar van Red Bull Racing en Alpine verscheen.

Geruchtenmolen draait op volle toeren

Red Bull koos uiteindelijk voor Isack Hadjar en Liam Lawson, waardoor alleen Alpine nog een mogelijkheid was. Nadat het Italiaanse La Gazzetta dello Sport meldde dat Alpine verregaande interesse in de Williams-junior zou hebben, leken er daar ook mogelijkheden te liggen. Alpine-adviseur Flavio Briatore zou volgens de Italiaanse krant van gedachten zijn veranderd over de line-up van 2025 en zou Colapinto willen aantrekken ten koste van Jack Doohan.

Dit werd later weer ontkracht door de flamboyante Italiaan, maar hij benadrukte meermaals dat er 'niks zeker was in het leven, behalve de dood'. De afgelopen dagen namen vanuit de Zuid-Amerikaanse media opnieuw de geruchten toe. Eerder meldde het Argentijnse medium Diario Olé dat Colapinto in beeld zou zijn voor een rol bij Alpine. Hij zou hier een rol als waarschijnlijk reservecoureur gaan vervullen, en hiermee zouden ze Doohan onder druk kunnen zetten. Vervolgens onthulde The Race dat de Argentijn snel bevestigd zou gaan worden.

Reserverijder bij Alpine

Inmiddels heeft Alpine inderdaad wereldkundig gemaakt dat Colapinto overstapt naar de Franse renstal. De 21-jarige heeft een meerjarig contract getekend bij de renstal uit Enstone-Viry en zal test- en reservecoureur worden van het Franse team. Bovendien zal hij - net als reserverijders Paul Aron en Ryo Hirakawa - enkele TPC-tests en simulatorwerk gaan uitvoeren voor Alpine.

Doohan lijkt voorlopig dus nog zeker te zijn van zijn zitje, maar de vraag is voor hoe lang. Naar verluidt zou hij slechts een contract hebben voor de eerste vier of vijf races van het 2025-seizoen. Mochten de prestaties van de Australiër dan tegenvallen, dan kan Alpine hem wegsturen en heeft de Franse renstal Colapinto als stok achter de deur.