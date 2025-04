Insider wijst ideale opvolger van Helmut Marko aan

Red Bull-adviseur Helmut Marko vierde afgelopen weekend zijn 82ste verjaardag. De ervaren adviseur weet dat hij niet voor altijd actief kan zijn in de Formule 1, en hij filosofeerde al uitgebreid over een opvolger. Hij ziet Sebastian Vettel als de ideale man voor de job, en Johnny Herbert is het daar mee eens.

Vettel reed van 2009 tot en met 2014 voor het team van Red Bull, en maakte daarvoor onderdeel uit van het juniorteam en Toro Rosso. De band tussen Marko en Vettel was altijd zeer sterk, en de Oostenrijker liet recent weten dat hij de viervoudig wereldkampioen ziet als zijn opvolger. Of Vettel dit zelf ook ziet zitten, is niet bekend.

Geweldig verhaal

Oud-coureur en voormalig steward Johnny Herbert zou het in ieder geval een heel erg goed idee vinden. Bij Beste Online Casino Nederland spreekt hij zich uit: "Het zou een geweldig verhaal zijn als Sebastian Vettel Helmut Marko gaat vervangen. Ik denk dat hij het geweldig zou doen. Het is wel veel reizen en een flinke toezegging, want hij zou dan veel weg zijn van zijn jonge gezien. Ik hoop dat hij het doet, want het zou heel erg goed zijn voor de Formule 1."

Moment van vertrek

Herbert denkt dat er een punt aankomt waar het voor Marko beter is om te stoppen met zijn werkzaamheden in de koningsklasse. "Wat betreft Marko gaat er altijd een moment komen waarop hij wil vertrekken of wil stoppen, omdat hij ouder wordt. Hij houdt overduidelijk nog van de sport en hij wil heel graag betrokken zijn. Maar het zou ook het nodige stof doen opwaaien in wat al een instabiel Red Bull Racing lijkt."

Het is niet bekend tot wanneer Marko onder contract staat bij Red Bull. De Oostenrijker heeft eerder wel gesteld dat zijn toekomst is verbonden aan die van Max Verstappen. Of Vettel openstaat voor deze job, blijft ook giswerk.