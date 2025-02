Vroege exit Doohan? "Waar komt deze vraag vandaan?"

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet begonnen, maar Jack Doohan staat nu al onder enorme druk. Het Alpine-zitje van de Australiër wordt gezien als een prooi voor Franco Colapinto. Doohan lijkt zichzelf hier helemaal geen zorgen over te maken.

Doohan werd vorig jaar gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. Eind vorig jaar mocht hij in Abu Dhabi al debuteren, en direct daarna barstte er een soort geruchtencircus los. Alpine flirtte namelijk met de diensten van Franco Colapinto, en in januari werd de Argentijn ook vastgelegd. Hij is officieel de reservecoureur, maar hij wordt veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Doohan.

Moordende concurrentie

De Australiër moet bij de start van het seizoen dus al vrezen voor zijn zitje. Het zorgde voor ongemak toen Doohan tijdens een persmoment voorafgaand F1 75 Live werd gevraagd naar Colapinto: "Nee, er is mij verteld dat hij gewoon een reservecoureur is. Of er nu iemand anders in het team of buiten het team goed presteert, je hebt altijd te maken met druk want de concurrentie in deze sport is moordend. Maar ongeacht hoeveel druk ik zal voelen, ik zal het proberen te omarmen en in mijn voordeel proberen te gebruiken. Verder wil ik gewoon gaan genieten van mijn eerste seizoen."

Wordt Doohans positie ondermijnd?

Doohan straalt zelfvertrouwen uit, maar toch weet hij ook wel dat Colapinto aan de deur klopt. Hij is immers niet voor niets weggeplukt bij het team van Williams. De Australische coureur krijgt de vraag of hij het gevoel heeft dat zijn positie wordt ondermijnd. Daar kan hij niets mee, en hij reageerde fel: "Of ik me ondermijnd zou moeten voelen? Ik heb echt geen idee. Ik begrijp ook niet helemaal waar deze vraag precies vandaan komt. Maar nee, dat gevoel heb ik ook absoluut niet."