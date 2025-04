Albon vloog 'gezellig' met Verstappen mee: "Ik ga maar slapen!"

Alexander Albon kende een goede race in Saoedi-Arabië. De Thaise Williams-coureur kwam als negende over de streep, en glom van trots. Na afloop vloog hij terug naar huis met Max Verstappen, maar dat is waarschijnlijk geen gezellige vlucht geworden.

Albon reed een puike race op het Jeddah Corniche Circuit. Op het razendsnelle stratencircuit hield hij het hoofd koel en vocht hij zich naar de negende plaats. Het leverde hem weer WK-punten, en Williams staat hierdoor nog steviger op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het was een kleine reden voor een feestje, maar Albon kon niet te lang blijven juichen. Hij moest snel naar het vliegveld, want hij had een lift naar huis geregeld.

Vliegen met Verstappen

Glimlachend verscheen Albon na afloop van de Grand Prix voor de camera van Viaplay. Grappend opperde de interviewer of het gepast zou zijn als Williams een eersteklas ticket voor hem naar huis zou boeken. Albon reageert dat hij al iets heeft geregeld: "Ik vlieg eigenlijk met Max mee vanavond. Dus dat is nog één stapje hoger dan een ticket voor de eerste klas!"

Slapen

Albon had op dat moment geen idee wat er aan de hand was met Verstappen. De Nederlander was boos nadat hij een tijdstraf van vijf seconden had gekregen voor een incident in de eerste bocht met Oscar Piastri. Bij Red Bull waren ze het er niet mee eens, en het zorgde voor de nodige ophef. Als Albon dat hoort, deelt hij met een grote grijns zijn plannen voor de terugvlucht: "Dan denk ik dat ik maar naar bed toe ga! Ik zal dan maar gaan slapen aan boord van het vliegtuig van Max."

Albon heeft een goede start van het seizoen achter de rug. Hij heeft tot nu toe twintig WK-punten bij elkaar gereden, en dat is goed voor de achtste plaats in het wereldkampioenschap.