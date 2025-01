'Alpine nog steeds in gesprek met Colapinto'

Het lijkt er nog steeds op dat Franco Colapinto zicht blijft houden op een Formule 1-zitje. De Argentijn maakte vorig jaar indruk als invaller bij Williams, en hij werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met Alpine. Het lijkt erop dat hij nog steeds in gesprek is met de Franse renstal.

Colapinto verving vorig jaar de tegenvallende Logan Sargeant bij Williams. In de races die hij mocht rijden maakte Colapinto veel indruk. Hij pakte meerdere keren WK-punten, en hij werd zelfs in verband gebracht met een zitje bij Red Bull. Na een aantal zware crashes werd de aandacht minder, maar deed Williams er wel alles aan om een zitje voor hem te vinden. Dat lukte niet, maar de kans is groot dat hij alsnog ergens een voet tussen de deur krijgt.

Doohan

Eerder deze week meldde het Argentijnse medium Diario Olé dat Colapinto in beeld zou zijn voor een rol bij Alpine. Hij zou hier een rol als waarschijnlijk reservecoureur gaan vervullen, en hiermee zouden ze Jack Doohan onder druk kunnen zetten. Volgens het Argentijnse medium beschikt Doohan slechts over een contract voor zes races, wat ervoor kan zorgen dat Colapinto kan instappen bij tegenvallende prestaties van de Australiër.

Gesprekken

Volgens The Race is het de verwachting dat Colapinto binnenkort wordt bevestigd door Alpine. Het zou niet duidelijk zijn of ze hem lenen van Williams, of dat het om een andere deal gaat. Opvallend genoeg presenteerde Alpine vandaag Ryo Hirakawa als de nieuwe reservecoureur, terwijl ook Paul Aron die rol zal gaan vervullen. Volgens de BBC is Alpine echter nog steeds in gesprek met Colapinto voor een rol binnen het team. Volgens de Britse omroep kan Colapinto een soort stok achter de deur worden voor teambaas Oliver Oakes en adviseur Flavio Briatore als Doohan niet weet te presteren. Voor Colapinto liggen er dus nog steeds opties.