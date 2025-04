Christian Horner onthult impact van vertrek Adrian Newey bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal beschikt niet langer over de diensten van Adrian Newey, en dit wordt als een oorzaak van de problemen gezien. Teambaas Christian Horner geeft toe dat het even wennen is.

Ongeveer een jaar geleden kondigde het team van Red Bull het vertrek van Newey aan. Eind vorig jaar werd bekend dat de topontwerper aan de slag ging bij Aston Martin en in maart is hij begonnen bij zijn nieuwe werkgever. Zonder het meesterbrein van Newey is Red Bull nu zoekende, al zal men bij het team zelf niet toegeven dat dit iets te maken heeft met elkaar.

De sleutelrol van Newey

In een interview met Formule 1 Magazine wordt teambaas Christian Horner geconfronteerd met het vertrek van Newey en krijgt hij de vraag voor welke uitdagingen ze staan: "Adrian speelde een sleutelrol in de periode dat hij bij ons was. We zullen altijd met veel plezier, voldoening en dankbaarheid terugkijken op die tijd. Maar het team was al aan het evolueren."

"Natuurlijk is het vreemd om hem straks na al die jaren in een groen shirt van Aston Martin te zien. Adrian was in de laatste jaren wat meer op de achtergrond geraakt, maar dit is het eerste jaar dat hij er helemaal niet bij betrokken is. De rest van het team gaat door met het werk en ik denk dat we een sterke, goede groep hebben."

Red Bull is altijd vooruitstrevend

Horner ontkent dat het een terugslag is voor Red Bull: "Alles evolueert, het is ook goed om te zien dat jong talent de kans krijgt. Zoals in elke organisatie kan ook bij ons stilstand achteruitgang zijn, maar we zijn altijd al vooruitstrevend geweest. We gaan het laatste jaar in van de huidige regelgeving en achter de schermen wordt 2025 een enorm belangrijk jaar voor Red Bull Powertrains. Dat bereidt zich voor om in 2026 met Ford onze twee teams van motoren te voorzien. Er is een hoop gaande."