Alpine blijft vierkant achter Doohan staan na geruchtenstroom over Colapinto

Nog voor de start van de testweek in Bahrein stond Jack Doohan onder druk. Zijn werkgever Alpine hengelde Franco Colapinto binnen als derde coureur. Dit zorgde voor geruchten over de positie van Doohan, maar bij Alpine zijn ze trots op de reactie van de Australiër.

Doohan werd vorig jaar door Alpine gepresenteerd als de opvolger van Esteban Ocon. De Australische coureur mocht in Abu Dhabi al zijn debuut maken als vervanger van Ocon. Direct na zijn eerste race gingen er veel geruchten rond over zijn toekomst, want Alpine zou achter Colapinto aanzitten. Toen Alpine vorige maand Colapinto presenteerde als derde coureur gingen er direct veel geruchten rond. De Argentijn kan volgens de geruchten snel worden aangewezen als vervanger van Doohan.

Lof

De Australiër sloeg in de afgelopen weken hard terug op de geruchten van deze week. Hij had geen zin om te reageren op de verhalen over zijn nieuwe collega Colapinto. Alpine-teambaas Oliver Oakes prijst het gedrag van Doohan, en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Jullie hebben Jack stevig aan de tand gevoeld hoor! Ik wil hem alle lof geven voor het feit dat hij stug is blijven doorwerken in de winter."

"Blij dat hij erbij is"

Oakes deed zijn uitspraken vlak na de eerste rondjes van Doohan in de ochtendsessie op de woensdag. De Brit deelde dan ook een klein complimentje uit: "Hij heeft vanochtend briljant werk geleverd voor het team." De teambaas van Alpine gaat daarna verder met zijn verhaal over de geruchten: "We zijn blij dat we hem erbij hebben in het team. Al die verhalen over Franco... Jack krijgt nu zijn kans bij het team, en ik kijk ernaar uit om hem dit seizoen te zien racen." Met die laatste zin wijst Oakes naar de geruchten over dat Colapinto na een paar races Doohan zal vervangen bij Alpine.